¿Qué es un charrán?: el PP sigue sin hilar fino en materia de gaviotas

El creador del logotipo del PP lo ha conseguido. Los estatutos del partido reconocerán que el ave que aparece en el símbolo de los populares es un charrán, como se diseñó originalmente, y no una gaviota, como se empeñó el fundador del partido, Manuel Fraga. Otra cosa es que los populares puedan llegar a ser conocidos como 'el partido del charrán' en lugar de la gaviota, sobre todo porque los populares parecen sentir cierto apego por este último animal, por más que sea carroñero, ruidoso e incómodo, a diferencia de la grácil ave marítima en la que se inspiró su diseñador, Fernando Martínez Vidal.

¿Pero qué es un charrán? ¿Es un animal "comúnmente conocido por todos como gaviota" como dirán ahora los estatutos populares? Más bien no. La ponencia política y de estatutos del XVIII Congreso Nacional del Partido Popular sigue sin hilar muy fino en materia de ornitología.

El charrán ('xatrac' en catalán, 'carrán' en gallego, 'txenada' en vasco, 'tern' en inglés, 'sterne' en francés) forma parte de una familia diferente de la de las gaviotas (Sternidae los primeros, Laridae las segundas, aunque antiguamente, hasta que la genética aclaró que no tenían relación directa, las Sternidae se consideraban una subfamilia de las segundas; o sea, que no son una marca blanca de las gaviotas, aunque por un tiempo lo parecieron).

GOLONDRINAS DE MAR

En cuanto al nombre común, más allá de la ciencia, a los charranes más bien se les conoce como 'golondrinas de mar' (de hecho, eso indica la segunda parte del nombre científico del charrán común, 'Sterna hirundo'). Eso sí, a menudo son identificados en América Latina como 'gaviotín'.

El charrán, es cierto, también es una ave marítima, con plumaje blanco y gris, como las gaviotas. Pero no es difícil distinguirlas: cola ahorquillada, pico largo, 'boina' negra en la cabeza y un vuelo grácil y peculiar, con las alas angulosas y dobladas hacia atrás y cabeza y pico apuntando hacia abajo, buscando presas. De hecho cualquier ojo poco entrenado lo puede confundir más bien con otro pariente cercano, el fumarel ('fumarell' en catalán), el ave que puede encontrarse de forma más frecuente en el Delta del Ebre sobrevolando canales y arrozales en busca de presas sobre las que abalanzarse en picado.

¿PERO QUÉ CHARRÁN?

En el Delta del Ebre anidan varios miles de parejas, aunque la mayor parte de ellas emigran en invierno. No todas, porque... hay varios tipos de charranes. ¿Y cuál es el del PP? ¿El charrán común? ¿El charrán ártico? ¿El charrán bengalí? ¿El charrán elegante? ¿El charrán patinegro, el que realiza los picados más vertiginosos? ¿El charrán rosado? ¿El charrancito común? Sería tentador asignar una especie a cada familia o tendencia del partido...

El canto no ayuda a salir de dudas. Ninguno de ellos entona un melodía eufórica similar al himno del PP, precisamente. La imprescindible guía de aves de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) define así el canto del charrán común: "un kit breve y brusco, una serie rápida de kit-kit-kit y un kierri-kierri-kierri típico", aunque como reclamo de alarma "profiere un krii-arr alargado y bisilábico o un chip repentino".

Entre los motivos que están detrás de la decisión de reconocer al charrán como la ave del PP figura el de alejarse de una especie sucia y molesta como la gaviota, sobre la que ha cambiado la percepción pública desde que se dedicó a criar en medios urbanos. Pero el charrán tampoco está limpio de polvo y paja. Fue la primera ave que se identificó, en los años 50, como portadora de la gripe aviar.

Por cierto, como ha apuntado en Twitter el gran aficionado a la ornitología Ricardo Ramos, aunque no tenga nada que ver con la decisión del PP... el charrán es un ave protegida. La gaviota (la común al menos, no tesoros zoológicos como la de Audouin), no.