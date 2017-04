Quinto aviso del TC a Puigdemont y Junqueras para que frenen el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, han firmado este martes la quinta notificación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que les pide que paren los preparativos del referéndum después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la partida de los Presupuestos para financiarlo.

"Hoy he recibido la quinta notificación del TC. No dejaremos deseguir adelante", ha destacado Puigdemont en un mensaje en su perfil de Twitter, y fuentes del Govern han explicado que la de este martes no supone ninguna novedad respecto a las anteriores. Junqueras también ha recurrido a Twitter para expresar que "lavoluntad de un pueblo no se para cuando la unión nace del Govern, del Parlament, de los ayuntamientos y de la sociedad", y ha añadido que seguirán adelante.

Esta notificación llega después de que el TC admitiera la semana pasada el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra una parte de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que incluye partidas para la convocatoria de un referéndum. La providencia de la semana pasada advertía a Puigdemont, al resto de miembros del Govern y a los titulares de otros órganos competentes en materia presupuestaria y económica de la Generalitat para que desistan de seguir tramitando las partidas cuestionadas, y les apercibe que de no hacerlo pueden incurrir en responsabilidad incluso penal.

La admisión del recurso del Gobierno supuso la suspensión de dichas partidas durante al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.