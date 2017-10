Rabell avisa que "soñando con Escocia no despertemos en el Ulster"

"No nos vayamos a dormir soñando con Escocia y despertemos en el Ulster". La frase más contundente del día en el Parlament no ha salido de la boca de Inés Arrimadas o Xavier García Albiol, sino de Lluís Rabell. El presidente del grupo de Catalunya Sí que es Pot se ha sumado al coro de voces que reclaman al 'president' unas elecciones para evitar el 155.

"Catalunya no necesita más mártires", ha dicho en referencia a los encarcelados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, a la vez que le ha pedido a Carles Puigdemont que no escuche "a los aprendices de brujo, a los que le llaman 'traidor' en su mayoría", en referencia a la salida en tromba de algunos diputados independentistas ante la amenaza de las elecciones. "No hay que dar respuestas emocionales a la bunkerización del PP. Nos oponemos frontalmente al 155, a la vez decimos que la DUI no puede ser la respuesta al 155", ha aseverado, a la vez que ha hecho un nuevo llamamiento a tejer "amplias mayorías y complicidades" alrededor del derecho a decidir.

Rabell se ha repartido el tiempo de intervención con Albano Dante Fachin, en una forma de firmar la paz tras la bronca por los turnos de palabra en el último pleno. El líder de Podem ha aprovechado su tiempo para cargar con fuerza contra el bloque constitucionalista, especialmente contra los socialistas por no oponerse claramente al 155. Con un tono muy duro, ha echado en cara a Pedro Sánchez que no haya trabajado para echar a Mariano Rajoy, como prometió en las primarias socialistas. "¿No soy independentista pero creéis que dos millones de personas van a desaparecer porque apliquéis un artículo?", ha reflexionado Fachin antes de recordarles al PP (penúltima fuerza en el Parlament) que "ustedes quieren gobernar este país sin pasar por las urnas".