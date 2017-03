Rajoy desprecia la actitud del PSOE frente al independentismo en Cataluña

Mariano Rajoy ha acogido este miércoles con desprecio la petición del PSOE de que vaya “más allá del mantra de la ley” frente al independentismo en Cataluña. “Ustedes no me han aportado ninguna idea que sirva para resolver este asunto. Con absoluta franqueza, no entiendo esta pregunta”, le ha dicho el presidente a Antonio Hernando, portavoz parlamentario de los socialistas, quien le había interrogado sobre los “pasos que tiene previsto dar el Gobierno”.

Durante la sesión de control en el Congreso, tras el debate sobre el último Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo no se ha movido de su tradicional mensaje respecto al independentismo. La única novedad ha sido su crítica al PSOE, un partido que apoya las iniciativas del Gobierno en este conflicto, pero también aboga por una reforma de la Constitución en un sentido federal, que delimite las competencias de las comunidades y reconozca hechos diferenciales, entre otras medidas.



LA “LEGALIDAD” Y EL “DIÁLOGO”



“Lo primero que debe hacer el Gobierno es cumplir con su deber: trabajar a favor del interés de todos los catalanes, cooperar con las instituciones autonómicas y preservar la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos. Esperamos contar con el apoyo del PSOE. Esto está más allá de los colores partidistas”, ha señalado Rajoy, para quien “la defensa de la legalidad no excluye el diálogo político”.

“Vaya un paso más allá, no se quede en este mantra de la ley –le había pedido Hernando-. Llevamos demasiado tiempo sin poder contar con Cataluña para salir de la crisis. Lo que yo le digo es que el PSOE está dispuesto a avanzar, hemos puesto documentos encima de la mesa, pero le corresponde a usted ejercer ante un problema tan grave”.