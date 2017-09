Rajoy: "Digan que no hay referéndum, que saben que no lo va a haber"

El presidente del Gobierno da por desarticulado el 1-O tras la macrooperación en Catalunya para impedir la consulta y exige a la Generalitat que admita ante la población que el referéndum no va a celebrarse. Mariano Rajoy ha opinado este sábado desde Palma que las intervenciones policiales y la disolución de la sindicatura electoral imposibilitan de facto cualquier consulta con entidad.

“Ayer dimitió la junta electoral para no pagar las multas que decidió el Tribunal Constitucional. No puede haber un referéndum sin organización, ni junta electoral. Podrá haber otra cosa”, ha afirmado y ha exigido al ‘president’ Carles Puigdemont que dé marcha atrás y reconozca que el 1-O ya no es posible. “Lo más sensato y razonable es parar. Digan que no hay referéndum, que saben que no lo va a haber, y poner fin a esta situación”, ha reivindicado en la clausura del encuentro de presidentes provinciales del PP.

"No hay presos políticos"

Rajoy ha exhortado a los organizadores del 1-O a “terminar con los acosos” a alcaldes y medios de comunicación y a poner fin a las manifestaciones ante los juzgados que buscan “amedrentar a los jueces”. “Dejen de acosar a la gente y vuelvan al camino de la ley”, ha exigido. También ha criticado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por considerar “presos políticos” a los 14 detenidos en la macrooperación policial en Catalunya. “la libertad de expresión ampara a quien sea de derechas o de izquierdas, nacionalista o no, independentista e incluso antisistema (…) incluso ampara muchas tonterías como que en España hay presos políticos. Es una enorme falsedad”, ha afeado.

El presidente ha defendido la Constitución y ha puesto en valor el pacto entre todas las fuerzas políticas que posibilitó la redacción de la Carta Magna como marco de convivencia. Aunque ha alabado ese consenso no ha ido más allá y ha evitado pronunciarse respecto a la reforma que le exigen, en términos distintos, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Reforma de la financiación

Sí ha planteado Rajoy el compromiso del PP en la reforma del modelo de financiación y en este ámbito ha pedido al PSOE que dé un paso adelante, presente propuestas y se implique en la negociación de un nuevo sistema de reparto. “El PSOE tiene que presentar sus propuestas. Conviene que nos pongamos de acuerdo todos. Hagamos un esfuerzo entre todoa y no hagamos política con esto, no empecemos a decir que la culpa la tiene Madrid”, ha pedido.