Rajoy reitera la necesidad de "diálogo" con la Generalitat sin concretar ninguna propuesta

Pese al desencuentro entre el Estado y la Generalitat, evidenciado durante la reunión que mantuvieron el pasado miércoles los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, Mariano Rajoy no da por enterrada la llamada ‘operación Diálogo’ para reconstruir los puentes entre ambas administraciones. “No ha fracasado ningún intento de diálogo. Yo no voy a cansarme de intentarlo”, ha señalado este viernes el jefe del Ejecutivo, preguntado por la ausencia de frutos en el encuentro de dos días antes, en el que tanto Junqueras como Santamaría insistieron en la cuestión que les separa: el referéndum.

Tras su cita con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, Rajoy ha vuelto a tender la mano a la Generalitat. Se ha tratado de nuevo de una oferta genérica, sin ninguna propuesta concreta, algo muy criticado desde el Govern. Dejando claro que en ningún caso permitirá un referéndum en el que los catalanes voten sobre la independencia, el líder del PP ha emplazado al ‘president’, Carles Puigdemont, ha participar en la conferencia de presidentes que se celebrará el martes de la semana que viene, algo que este rechaza por considerarla una muestra del “autonomismo más rancio”.

"TOCA HABLAR MUCHO"



“Tenemos una magnífica oportunidad en la conferencia de presidentes, donde se van a tratar los asuntos más importantes: Estado del bienestar, Sanidad, financiación autonómica, pensiones… En esta legislatura toca hablar mucho. A mí me gustaría que todo el mundo lo hiciera. Lo que tengo que decir con claridad es que no voy a aceptar un referéndum que afecte a la soberanía. Por dos razones: no estoy autorizado y no creo en ello. Pero a partir de ahora podemos hablar, podemos entendernos. Los contactos se han incrementado y me gustaría que se diera un primer paso, no dejando la silla vacía en la conferencia de presidentes. Cuando se deja la silla vacía, otros la ocupan y acaban opinando por él”, ha explicado Rajoy en la Moncloa.

El presidente, por último, ha confirmado la próxima reunión con Puigdemont, anunciada horas antes por el dirigente de Junts pel Sí. “Hay un diálogo muy fluido y no habrá ningún problema en que nos veamos en próximas fechas”, ha dicho Rajoy, sin aclarar si este encuentro se celebrará, como espera Puigdemont, durante este mes de enero.