El rapero Valtonyc dice que Pablo Iglesias le encargó la canción por la que es juzgado

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, aseguró este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le ha juzgado por calumnias e injurias graves contra la Corona y enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le encargó la canción relativa al monarca emérito por la que el fiscal pide para él tres años y tres meses de cárcel para su programa de televisión 'La Tuerka'.

A la salida del juicio, Valtonyc señaló que va a ser condenado porque el tribunal ante el que compareció es "fascista" y no lo reconoce. Además, aseguró que se le ofreció que pidiera perdón para que la acusación particular que ejerce el presidente del Círculo Balear,Jorge Campos, que pide para él cuatro años y medio de cárcel se retirara. "Soy republicano y no tengo que pedir perdón a nadie", aseveró.

"Seguiré denunciando el capitalismo, que los borbones son mafiosos, porque yo soy republicano, por eso no tengo que reprimirme, ni pedir perdón. Voy a seguir componiendo y con mi lucha, voy a usar el rap como instrumento para cambiar la sociedad, aunque sabía que podía tener estas consecuencias. A mí me pueden encerrar, pero las ideas no se encierran", aseguró a los medios.

Señaló que Iglesias le defraudó cuando no quiso dar voz a los "presos políticos", en referencia a los miembros de la organización terrorista Grapo que cumplen condena por terrorismo, como el secuentro del empresario de Zaragoza Publio Cordón. O cuando no se solidarizó con él, que "tiene un pie en la cárcel".

Durante el juicio el fiscal Pedro Martínez Torrijos elevó a definitivas sus conclusiones y pidió al tribunal que condene a Valdonyc a un año y tres meses de prisión por las injurias al rey Juan Carlos de Borbón y a otros dos años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta por enaltecer el terrorismo.

La acusación se basa en las canciones que el rapero publicó desde julio del 2012 y el 2013 en Youtube, así como en otras páginas web, en las que se muestra un "claro apoyo", ensalza, alaba y justifica la existencia de ETA y del Grapo.



DOS DISCOS



En las letras de sus discos 'Residus de un poeta' y 'Mallorca es Ca nostras'pide incluso que vuelvan a atentar y presenta a los terroristas como "víctimas del sistema democrático", dice el fiscal, que destaca las frases en las que se manifiesta la posibilidad de atentados y secuestros contra políticos como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la de Defensa, María Dolores de Cospedal.