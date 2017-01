Rivera: "Dejar sillas vacías en la cumbre de CCAA es una grave irresponsabilidad"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu comenten una "grave irresponsabilidad" al dejar las sillas vacías de Cataluña y País Vasco en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del día 17 y les ha recordado que representan a una comunidad, no a un partido.

"Dejar la silla vacía de una comunidad autónoma, que no es tu partido, que no es Convergencia, que no es ERC, que son todos lo catalanes o todos los vascos, es una grave irresponsabilidad", ha dicho Rivera en la Cope.

En su opinión, "es ausentarse de tu lugar de trabajo, porque al final esa silla reservada para el Gobierno de la Generalitat o para el lehendakari representa a todos los vascos y todos los catalanes".

Rivera ha coincidido con el Gobierno de Mariano Rajoy en que la cumbre autónoma debe reunir a todos los presidentes y ha señalado que hace bien al convocar inmediatamente una conferencia sobre asuntos relacionados con "la igualdad y la autonomía".

En este sentido, ha señalado que para que el "sudoku" territorial cuadre el modelo debe garantizar los servicios fundamentales en todos los territorios, asumir la corresponsabilidad fiscal y contar con una caja común.

Y estos tres principios, ha subrayado, hay que negociarlos entre todos los gobiernos autonómicos, al tiempo que ha recalcado que "una cosa es hablar de la LOFCA, de infraestructuras o servicios públicos y otra bien distinta pedir un referéndum soberanista".

"Hay que tender puentes, pero dentro del marco constitucional y democrático", ha precisado el presidente de Ciudadanos, que ha reiterado la necesidad de que el Gobierno impida con medidas cautelares que "el día de la marmota no vuelva" y que no haya un nuevo 9N, que "fue el ejemplo de lo que no hay que hacer".

Rivera ha reconocido que "hay que hilar muy fino" para evitar otro referéndum sin que haya detenciones como, según ha dicho, "desearían seguramente" quienes lo convocan. "El sueño de Puigdemont y Junqueras es ver a un guardia civil o a un policía retirando una falsa urna", ha afirmado.

Ha insistido en que "un estado derecho y una justicia respetada y respetable tiene que evitar con medias cautelares que alguien abra un colegio electoral" y dar cauces para que se pueda cumplir la ley.

"Hay que mojarse, no vale a posteriori llamar al fiscal", ha advertido Rivera, quien se ha mostrado convencido de que "esto acabará en elecciones en Cataluña".