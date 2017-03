Rivera: "Rajoy prefiere proteger a Sánchez a tener presidente del PP en Murcia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado hoy que el presidente del gobierno y del PP, Mariano Rajoy, prefiera proteger al de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado por corrupción, que tener un presidente de su partido en la región, y le ha pedido de nuevo que busque a un candidato "limpio".

Rivera, quien ha visitado hoy en Zaragoza las instalaciones del Centro de Atención Temprana y Centro de Día de la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón, se ha referido de nuevo a la situación política en Murcia, donde Ciudadanos ha roto el pacto que permitió la investidura de Sánchez al haber sido éste imputado por el caso Auditorio de supuesta corrupción urbanística.

Ciudadanos ha lanzado un mensaje al PP diciéndole que "aún puede cambiar de opinión", ya que si busca a un candidato "limpio de corrupción", su partido seguirá manteniendo la estabilidad en Murcia.

Si no lo hace, buscarán "una vía alternativa con otros partidos de la oposición", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, la próxima semana Ciudadanos volverá a reunirse con el PSOE, la segunda lista más votada en la región, una vez que ha quedado confirmado que Rajoy "quiere proteger al imputado" por encima de los intereses de los murcianos.

"Vamos a buscar soluciones; no descartamos ninguna", pero lo que no es una opción para Rivera es "tener a presidentes imputados por corrupción que falten al respeto a los ciudadanos".

Se ha preguntado, además, por lo que Sánchez puede saber de la "financiación presuntamente ilegal del PP" para que nadie se atreva a "moverle de la silla".

Y es que Sánchez, ha recordado Rivera, lleva "muchos años" en política y le han calificado de "intocable", pero "nadie lo es", ha advertido.

Rivera se ha mostrado convencido, además, de que la mayoría de los votantes del PP prefieren que gobierne su partido con la colaboración de quienes apoyaron su investidura que no que lo haga otro. Eso sería, ha agregado, ir "contra los propios intereses de sus votantes".

En Ciudadanos estiman que el PP sí que tiene a gente "competente y válida" para encabezar un gobierno de dos años en la región.

El compromiso de la formación naranja, si Rajoy decide apartar a Sánchez, es no solo mantener el pacto, sino también garantizar la estabilidad de Murcia.

"Pero no podemos decidir por el PP, no podemos hacer que a Rajoy se le meta en la cabeza que no se puede proteger a los imputados", ha insistido.

Respecto a si finalmente el juez desimputa a Sánchez tras la declaración a la que ha sido citado el próximo lunes, Rivera ha insistido en que eso, de momento, es "una ficción", y que el aún presidente sigue imputado por cuatro delitos.

Simplemente debería cumplir su palabra "e irse", ha enfatizado.

El caso, además, ha abierto una "crisis interna" en el PP, dividido entre quienes le piden que se vaya, como el anterior presidente murciano, Alberto Garre, y quienes le protegen.

Por otro lado, ha recordado que en los próximos días Ciudadanos, PSOE y Podemos mantendrán una reunión para hablar de las medidas de regeneración democrática sobre las que la formación naranja no ha llegado a un acuerdo con el PP.

Entre ellas, el cambio de la ley electoral, la limitación de mandatos o la eliminación de los aforamientos, porque la regeneración, según Rivera, "no puede esperar más tiempo".

Estas reformas "no tienen color político", ha dicho, y unen a los partidos, por lo que no se le ocurre pensar, ha confesado, que PSOE o Podemos no las apoyen porque las han defendido en campaña electoral.