Rosell pide a los políticos "perspectiva" para afrontar el desafío soberanista catalán

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha abogado este miércoles por el diálogo auténtico para afrontar el desafío soberanista catalán y ha reclamado a los políticos de ambas partes "perspectiva" y "sensibilidad" para hallar una solución aun problema "que viene de lejos".

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, al que han asistido la ministra de Trabajo, Fátima Báñez; los líderes de UGT y CCOO, Josep Maria Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, o el diputado del PDECat Francesc Homs, ha asegurado que en Catalunya "no hay ninguna fractura social, sino división de opiniones".

Rosell, que antes de liderar la CEOE presidió "durante varios años" la patronal catalana Foment del Treball, ha señalado que al revisar documentos de hace un siglo este problema ya estaba latente. Así, ha recordado que en 1898 una representación de los empresarios catalanes se entrevistó con la reina regente María Cristina, a la que plantearon "cosas similares" a las que se están promoviendo en la actualidad.



UN TEMA DE "CORAZÓN"



Tras constatar que en Madrid "no se entiende lo que pasa allí", ha abogado por que en primer lugar todos hagan un esfuerzo para explicarse bien, "sin eslóganes ni palabras huecas". "Solían referirse a los catalanes como peseteros, pero este es un tema más de sensibilidad, de corazón, y eso no se entiende", ha lamentado Rosell, para añadir que los miembros "de la estructura del Estado" no suelen ir a Cataluña, y que los políticos "solo pasan allí unas horas, cogen el AVE y se vuelven", por lo que les ha pedido que pasen más tiempo en esta comunidad autónoma. "Ya que este tema no se ha sabido resolver en los últimos siglos, intentemos afrontarlo ahora", ha reclamado.

Por último, el presidente de la CEOE ha explicado que un amigo le regaló recientemente un libro narrando la biografía del fundador de ERC y 'expresident' Francesc Macià, que empezó su carrera en el Ejército español y acabó abrazando el independentismo: "Traduzcámoslo y veamos los argumentos", ha instado.

"Me gustaría que los catalanes se pudieran poner en la perspectiva de aquí y viceversa. Hay que buscar la ósmosis", ha concluido.