Sánchez critica la línea dura de Rajoy con el 1-O

"Puigdemont quiere votar sin dialogar, Rajoy dialogar sin votar y el PSC dialogar y votar", ha enfatizado el primer secretario del PSOE, Pedro Sánchez, este sábado ante un público comprometido con sus siglas congregado en el Teatro Blas Infante de Badalona. "ERC y el PDECat me dicen a mí que el 1-O va de echar a Rajoy, cuando ellos votaron en contra de una alternativa de Gobierno", ha vacilado, para sentenciar que "el 1-O sólo busca romper la legalidad".

El líder socialista ha asegurado que al presidente del Ejecutivo le echará "ganando en las urnas democráticas con plenas garantías" y ha insistido en que los socialistas no participarán en la "farsa del referéndum" porque la "única" fórmula para resolver a encrucijada entre Catalunya y España es que su fuerza política se erija como "puente para el diálogo": "Aún estamos a tiempo", ha esperanzado a los asistentes.

Las críticas a las actuaciones de Rajoy para frenar el 1-O han protagonizado todo su discurso. "Con la que está cayendo. ¿De qué sirve un gobierno que delega todas sus funciones a los tribunales? Sin ley no hay salida pero sin política tampoco", ha sentenciado entre avivados aplausos de sus simpatizantes. Y con un tono más combativo, ha asegurado que el PSOE "obligará a Rajoy a dialogar y pactar" para resolver el conflicto catalán. "No es momento de siglas, ni partidos ni ideologías. Esto va de sentimientos, identidades, complicidades, convivencia y democracia, no de votos" y ha afeado que el presidente del Gobierno "saque rédito electoral de esta confrontación territorial".

Iceta critica que la respuesta al 1-O sea "judicial y policial"

En un escenario de plena complicidad entre los dos líderes socialistas, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hurgado en las críticas de los socialistas a Rajoy y ha señalado que es "legítimo" que el Estado intente impedir el referéndum pero que "en ningún caso puede limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni suspender la autonomía de Catalunya". "No podemos aparecer en ningún caso al lado de los que quieren limitar los derechos de la gente", ha rematado refiriéndose a la acusación de sedición por parte de la fiscalía a las concentraciones de rechazo a la macrooperación contra el 1-O. "¿Qué será lo próximo? ¿Mañana acusaremos de sedición a los piquetes?", se ha preguntado.

"El error de Mariano Rajoy ha sido su incapacidad de dialogar y la del independentismo romper la legalidad", ha aseverado Iceta, y ha criticado que la "única" respuesta del Estado para evitar la consulta sea "judicial y policial". A siete días de la cita, ha recordado a los jefes de los dos Ejecutivos que aún están a tiempo de dialogar y "evitar así un desastre". "Puigdemont y Junqueras son dos hombres temerarios que juegan con fuego y con ventaja porque tienen en frente a Rajoy, el hombre más previsible de la tierra", ha atizado.

Iceta, previsor ante los rumores de parte del soberanismo que se aventuran en una declaración unilateral de independencia (DUI), ha avisado de que esta iniciativa es una "barbaridad" que los socialistas "combatirán a pie y a caballo".