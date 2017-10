Sánchez reitera su apoyo a cualquier respuesta de Rajoy a la DUI

Pedro Sánchez se ha desplazado este lunes a Barcelona, un día después de la manifestación contra la independencia (a la que el PSC llamó a participar a través de una carta de su secretario de organización) y un día antes del pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont puede anunciar la DUI. El líder del PSOE se ha reunido con la ejecutiva del PSC esta mañana, tras la que ha reiterado su oposición frontal a la DUI y su apoyo ante cualquier respuesta que pueda dar el Gobierno de Mariano Rajoy.

"La DUI no tiene cabida en ningún Estado de Derecho. Apoyaremos cualquier respuesta ante cualquier intento de quiebra unilateral", ha sentenciado Sánchez, que esta tarde participará en un acto político en la sede del PSC de Barcelona, junto a Miquel Iceta, Ferran Pedret y Jaume Collboni. "Por patriotismo le pedimos a Puigdemont que se asbtenga de hacer una DUI en directo, en diferido o simbólica", ha reclamado Iceta. En la línea con la Declaración de Barcelona, ambos han vuelto a abogar por una reforma constitucional y la apuesta por una España plurinacional, reconociendo a Catalunya como una nación en la Constitución, para solventar el encaje de Catalunya en España.

Iceta y Sánchez han comparecido con sendas chapas en las que se podía leer la palabra Diálogo y en su atriles se leía Parlem y Hablemos, eL lema de las marchas blancas que se vivieron el sábado. Ambos han rechazado la mediación internacional, defendiendo que este diálogo se debe circunscribir en el Congreso. En este sentido y como ya ocurrió la semana pasada en la comparecencia de Iceta, el PSC y el PSOE ya no se muestran tan tajantes en la negativa del referéndum pactado, cuando siempre repetían cual mantra que ellos proponían votar acuerdo no ruptura. Ahora animan a los partidos independentistas llevarlo a la comisión parlamentaria. "Los que defienden el referéndum pactado yo no sé si saben que implica para la autodeterminación de una parte de España una reforma constitucional -ha reflexionado Sánchez-. Todos hablamos de la reforma constitucional unos para reforzar la unidad de España otros para disgregarla. Empecemos a canalizar ese debate, abramos el debate". Otro tema es que si el PSOE se mantiene junto a Ciutadans y PP en el bloqueo a la autodeterminación esta puerta siguiera sin abrirse en la eventual reforma consitucional.