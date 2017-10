Sánchez urge a Puigdemont a convocar elecciones para evitar el 155

Cuando faltan horas para que expire el plazo dado por el Gobierno a Carles Puigdemont para que conteste si declaró o no la independencia la semana pasada, Pedro Sánchez ha urgido este miércoles al ‘president’ a que convoque elecciones. “Está en la mano de Puigdemont: convocando elecciones o contestando que no declaró la independencia y volviendo a la legalidad”, ha dicho el líder socialista en Bruselas. Sánchez también ha subrayado que esos comicios autonómicos se celebrarían bajo la ley orgánica de régimen electoral general, ya que Catalunya carece de ley electoral propia. Por tanto, no podrían tener un carácter constituyente.

Varios dirigentes muy cercanos al líder socialista, como publicó este diario el martes, señalan que si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución para suspender competencias autonómicas, como parece posible, la posición del PSOE es que un ministro del Gobierno central debería encargarse de la gestión de Catalunya hasta que se celebren elecciones, cuya convocatoria el PSOE quiere que sea inmediata. Pero el secretario general no ha querido pisar ese terreno, con el argumento de que la puesta en práctica del precepto constitucional, una decisión sin precedentes en la democracia española, todavía puede ser evitada por parte de Puigdemont. “No hemos entrado en ese debate. Está en la mano de Puigdemont que no se aplique el 155”, ha dicho Sánchez.

Entrevistas con Juncker y Tajani

Con su visita a Bruselas, previa al Consejo Europeo del viernes, Sánchez quiere transmitir a los líderes europeos su posición sobre Catalunya, su apoyo al Gobierno frente al independentismo y su apuesta, aceptada por el PP, de una reforma constitucional para abordar, entre otras cosas, el encaje de Catalunya. El secretario general del PSOE se reúne este miércoles con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani. El jueves se verá con , Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión; Antonio Costa, primer ministro de Portugal; Steffan Löfven, primer ministro sueco; Paolo Gentiloni, primer ministro de Italia, y con Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos.

“Lo que voy a trasladar a mis interlocutores es que el PSOE va a defender siempre una respuesta homologable a cualquier país europeo. Cualquier país europeo actuaría en una crisis como la que estamos viviendo en España aplicando el 155. Y en segundo lugar voy a transmitir que estamos defendiendo los valores democráticos europeos”, ha transmitido Sánchez, quien también ha echado en cara al independentismo que pida diálogo y después rechace sentarse en el Congreso para debatir la reforma constitucional. “No pueden denunciar falta de diálogo político y cuando se pone en marcha ese diálogo se nieguen a participar. Vamos a abrir el debate necesario para reformar la Constitución”, ha concluido el líder socialista.