Serrat: "Uno no se acuesta español y se levanta catalán"

El cantautor Joan Manuel Serrat ha pedido este lunes que no haya mañana martes una declaración unilateral de independencia (DUI) en Catalunya. "Sería insensato, uno no se puede acostar español y levantarse catalán al cien por cien", ha señalado a la entrada del Palau de la Generalitat Valenciana, donde ha recibido la Alta Distinción del Gobierno valenciano con motivo del 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El cantante catalán ha asegurado que hay aún "un espacio grande para el diálogo" y ha pedido "un mínimo de sensatez y madurez". También ha remarcado que si los actuales dirigentes no saben negociar deben apartarse para que otros con más capacidad y voluntad lo hagan en su lugar. Serrat ha admitido que no sabe lo que puede pasar en los próximos días, pero ha señalado que más allá de las emociones y sentimientos, el proyecto independentista debe aún explicar muchos detalles "a los niveles bajos de la economía, de la pasta, de quién paga esto".

En cuanto a las críticas que ha recibido por su postura al asegurar que el refefréndum del 1-O no tenía garantías ha señalado que en el pasado ya ha vivido "situaciones parecidas, dolorosas e injustas" pero ha destacado que se siente "con coraje para defenderlo".

Puig pide un pacto federal

Junto a Serrat han recibido la Alta Distinción de la Generalitat la catedrática de ética y filosofía política Adela Cortina y Hortensia Herrero, presidenta de la fundación que lleva su nombre, por su labor de mecenazgo y contribución a la rehabilitación de bienes del patrimonio artístico y cultural de la ciudad de València.

Tras las palabras de Cortina en nombre de los premiados, ha cerrado el acto el president Ximo Puig, que ha recordado la manifestación de hace hoy 40 años en la que medio millón de valencianos reclamaron su Estatut d’Autonomia en un "día de unidad y reivindicación, de diferentes banderas e ideas y un objetivo compartido frente a aquellos que querían limitar la pluralidad de España".

Puig ha apuntado que la de los valencianos sigue siendo una actitud de "lealtad reivindicativa" y ha propuesto que se selle, con los presidentes autonómicos como protagonistas, un Pacto territorial de La Moncloa "que estabilice un modelo federal y que de una vez por todas respete las singularidad entre los territorios y garantice la igualada entre los ciudadanos".

Entre sus objetivos estaría acabar con la infrafinanciación e infrainversiones de la Comunitat Valenciana "que se nos imponen por el hecho de ser valencianos". El presidente ha dicho que no van a ser los que aumenten "las tensiones territoriales" pero ha señalado que "ya no hay duda de que el inmovilismo es la peor de las acciones". "Los valencianos no callaremos, porque una cosa es la prudencia, incluso la paciencia si observamos voluntad de cambio y otra bien diferente bajar la cabeza y eso no lo vamos a hacer", ha subrayado.