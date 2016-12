Tardà advierte de que la "violencia judicial" del Estado "acelerará" el proceso independentista

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido este viernes al Estado de que la "violencia judicial" contra cargos electos soberanistas "acabará siendo un catalizador que acelerará el proceso hacia la independencia de Cataluña". El diputado republicano se ha mostrado convencido de que las acciones judiciales "no solo no frenarán el proceso, sino que lo abocan a la unilateralidad" y permiten "unir" a independentistas y 'comunes'.

Al "usar la violencia judicial", el Estado "está convirtiendo un problema político en un problema de respeto a los derechos humanos" y así será visto "en todas partes", ha advertido Tardà en una entrevista en Efe.

El líder republicano ha asegurado que si el último intento de pactar fracasa de nuevo y se mantiene la negativa del Gobierno del PP a negociar el referéndum, "entonces tiene que quedar claro ante el mundo que son ellos los que nos abocan a la unilateralidad".

En relación al último sondeo del CEO, publicado ayer, que evidencia la posibilidad de que gane el 'no', Tardà ha remarcado que eso "entristecería a los independentistas pero no los derrotaría", y ha puesto de ejemplo lo sucedido en Escocia, donde el Partido Nacional Escocés ha ido al alza pese a la derrota del 'sí' a la independencia en el referéndum del 2014. "Un pueblo que conquista el derecho a decidir es un pueblo que nunca puede salir derrotado, la gran derrota sería no hacer el referéndum", ha sentenciado.