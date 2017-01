Xavier Domènech: "En Cataluña hacen falta unas elecciones ya"

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha asegurado este martes que en Cataluña "hacen falta elecciones ya" y ha puesto sobre la mesa la necesidad de abrir "un debate real sobre la crisis territorial". Domènech ha considerado que repetir un 9-N "no aportaría nada nuevo" y ha descartado que su formación se adhiera a un referéndum unilateral sin garantías por parte del Govern. Es por eso que ha insistido en la necesidad de que sea pactado.

En declaraciones en la Cadena SER, el miembro de los 'comuns' ha dado por "fracasada" la "operación diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat y ha afrimado que tampoco cree que ninguna reforma constitucional pueda plantear una solución a los problemas territoriales. "La reforma de la Constitución se anunció al inicio de esta legislatura como una especie de promesa, pero de momento no hemos avanzado nada porque el PP no está dispuesto a abrir el debate si no sabe previamente las conclusiones del debate. Y eso no es un debate, es un titular", ha explicado Domènech.

UN PARTIDO SOBERANISTA, NO INDEPENDENTISTA

Por todo ello, ha defendido la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, para lo cual ha recordado la formación de un nuevo partido impulsado por En Comú Podem y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para "construir una alternativa de futuro"."Todos juntos sumamos más que por separado. Seremos una alternativa para las clases medias precarizadas", ha declarado.

Domènech ha definido este nuevo proyecto político como "soberanista", pero no "independentista", y ha indicado que de momento no se ha concretado quién estará al frente, ya que será una decisión de los militantes en elecciones primarias y en la asamblea constituyente del próximo mes de abril.