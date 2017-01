Zaida Cantera se afilia al PSOE para mostrar mayor "compromiso" con el partido

La excomandante y diputada del grupo socialista Zaida Cantera ha solicitado su afiliación en el PSOE como "gesto de más compromiso con el partido", en el que, no obstante, seguirá defendiendo que "hay que escuchar a los socialistas sin carnet para no perder apoyo en la sociedad", según ha dicho a la agencia Efe.

Cantera, que fue una de las diputadas sancionadas y apartadas de sus responsabilidades en el grupo por votar en contra de la investidura de Rajoy, se ha convertido, junto con otros parlamentarios 'díscolos', en símbolo de apoyo de las plataformas de militantes que se están constituyendo por toda España en demanda de la convocatoria ya de primarias en el PSOE.

La exmilitar, que en mayo de 2015 causó baja definitiva en el Ejército tras sufrir acoso sexual, fue uno de los fichajes estrella del dimitido Pedro Sánchez para las generales de diciembre del 2015, a las que concurrió como independiente en el número seis de la lista por Madrid, puesto que mantuvo en los comicios de junio del 2016.

PROBLEMAS PARA AFILIARSE



En declaraciones a Efe, la diputada ha explicado que entregó la solicitud de su afiliación en papel el pasado 5 de enero en la agrupación de Mejorada del Campo (Madrid), después de intentarlo estas Navidades a través de la web "mipsoe" y de no conseguirlo por problemas en la página.

Tras asegurar que "hace tiempo" que barajaba la posibilidad de afiliarse, ha sostenido que no va a "sentirse más socialista ahora por tener carnet". "Es una forma de comprometerme con el partido, porque con el proyecto socialista ya lo estoy y no me van a hacer sentirme más comprometida con él por tener carné", ha argumentado. A su juicio, el PSOE debería "escuchar" más a sus votantes y a los socialistas que no militan en el partido, para no alejarse de la sociedad.