Zapatero deja claro su apoyo a Susana Díaz: "Tiene todas las condiciones para el liderazgo"

José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado claro este martes su apoyo a Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, quien se presentará como aspirante a liderar el PSOE el próximo 26 de marzo. “Ya saben que me parece una excelente candidata. Tiene todas las condiciones para el liderazgo político”, ha dicho el expresidente del Gobierno poco antes de participar en un acto del partido junto al economista Jeffrey Sachs.

Frente a Pedro Sánchez y Patxi López, Díaz parte como favorita en las primarias de finales de mayo, donde los 180.000 militantes socialistas están llamados a votar. La presidenta, cuya imagen se ha visto perjudicada en los últimos tiempos debido al traumático proceso que trajo consigo la caída de Sánchez y la posterior abstención ante el PP, tiene detrás a los principales líderes territoriales del PSOE (del valenciano Ximo Puig al extremeño Guillermo Fernández Vara, pasando por el castellano-manchego Emiliano García-Page), a la mayoría de los 45.000 afiliados andaluces y a pesos históricos del partido como Felipe González,Alfredo Pérez Rubalcaba y el mismo Zapatero.

El exjefe del Ejecutivo solo ha tenido buenas palabras para Díaz. No ha descartado acudir a la puesta de largo como candidata de la mandataria autonómica (“no sería ninguna sorpresa”, ha dicho) y se ha mostrado a favor de que, si gana las primarias, compatibilice el liderazgo del PSOE con la presidencia de la Junta. “Cada uno tiene la capacidad de trabajo que tiene. Yo he sido presidente del Gobierno y secretario general”, ha explicado.

IDAS Y VENIDAS DEL EXPRESIDENTE

Las preferencias orgánicas de Zapatero desde que cedió el timón de la nave socialista han sido muy volátiles. Cuando anunció, en el 2011, que dejaba la primera línea de la política, apoyó a Rubalcaba frente a Carme Chacón como aspirante a las generales. Después, a Chacón ante Rubalcaba para la secretaría general del PSOE. Más tarde, alentó las posibilidades de Eduardo Madina. De ahí, tras los malos resultados en las elecciones europeas del 2014, pasó a respaldar a Díaz, que al final se retiró de esa carrera. Zapatero no renovó entonces sus antiguas preferencias por Madina, sino que trasladó su apoyo a Sánchez. Sin embargo, apenas seis meses después volvió a alentar a la presidenta andaluza. No se ha movido desde entonces.

El coloquio con el economista norteamericano Sachs ha transcurrido por otros derroteros. Ahí el presidente de EEUU, Donald Trump, ha tenido un papel protagonista, y el exsecretario general ha recordado su decisión de sacar a las tropas españolas de Irak, tomada justo después de ganar los comicios generales del 2004, una victoria de la que este martes se cumplen 13 años. “Nosotros somos especialistas en combatir presidentes de EEUU. No hay problema. Aquí estoy. Y puedo decir que no pasa nada. Es más, pasan cosas positivas. Pero me interesan más las victorias que debemos tener en nuestro futuro inmediato”, ha señalado Zapatero.