Acusan al alcalde de perder 400.000 euros en subvenciones

Durante los cinco últimos años, la Junta Administrativa de Quincoces de Yuso «no ha gestionado ninguna subvención para asfaltar las calles y aceras» de la localidad, lo que ha generado la «pérdida aproximada de unos 400.000 euros» procedentes de Planes Provinciales y fondos de libre disposición. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Vecinos de La Hidesilla, Félix Rebollo, dispuesto a seguir con las protestas de una urbanización que reclama el arreglo de sus calles tras 25 años sin intervención alguna.

Después de varios intentos, los vecinos lograron concertar una reunión con el alcalde pedáneo, Pablo Villaluenga, el pasado 23 de marzo. La asociación se presentó con su abogado, quien le hizo entrega de una «propuesta de solución» para ejecutar el asfaltado del pueblo en dos fases: primero La Hidesilla y a continuación el resto de Quincoces.

Rebollo recalca que aprovecharon el encuentro para exponer la oportunidad perdida en forma de subvenciones, amén de recordar que «con la tesorería que tiene el Ayuntamiento (del Valle de Losa) y la pedanía hay suficiente dinero para asfaltar». Al mismo tiempo, hicieron hincapié en la posibilidad de alcanzar un «acuerdo de colaboración» con la cantera del pueblo «a través de la Fundación Orceo» con el fin de garantizar un suministro asequible de material para las obras.

En este apartado, el presidente de la asociación vecinal planteó la intermediación de la persona que «mejores relaciones tiene y ha tenido con la cantera». Sin embargo, «a Pablo le parece que la persona propuesta por nosotros no es la idónea. ¿Por qué? No lo dice, pero no es capaz de proponer quién será la persona idónea». Asimismo, añade que en su día la cantera «puso más de 200.000 euros para la plaza».

Volviendo a la pérdida de ayudas provinciales por la «no acción» de la Junta Administrativa, Rebollo explica que al regidor pedáneo «se le pasó la fecha» el año pasado. En cuanto a la propuesta vecinal de acometer el proyecto en dos fases, el planteamiento de la Corporación se inclina por el asfaltado «poco a poco». «Es como si el Ayuntamiento del Valle fuese a asfaltar las 22 pedanías (...) y como no le llega para asfaltarlas todas a la vez, empieza asfaltando media calle en Lastras, dos calles y media en Quincoces, una calle en Calzada, media Río, y así sucesivamente», apostilla.

Aparte de considerar que este planteamiento es una «burrada», Rebollo teme que dé lugar a un «enfrentamiento entre las distintas partes del pueblo». De ser así, se muestra convencido de que «cada vez iremos menos». Y no es lo recomendable teniendo en cuenta que la población ha caído un 22% en 9 años o que hay «7 niños escolarizados en todo el Valle» mientras «las casas no se venden estando las calles como están».