«Aranda es absolutamente fiel y agradecida»

Pregunta-. ¿En qué momento se lió la manta a la cabeza?

Respuesta-. En el mismo momento en que vi claro que o yo podía a la vida o la vida me podía a mí, y opté por luchar. Me gusta ir de «hada madrina», haciendo que brille todo lo que toco. Las mujeres sabemos trasformar un día cualquiera en un día de fiesta, y de este modo, recibí un erial y ahora es un vergel… (ríe).

P-. ¿Qué ha significado para usted tener de abuelo a Diego Arias de Miranda?

R-. Un ‘abuelo’ especial, era el padre de la tía-abuela Josefina, con la que convivimos y a quien quise hasta el punto de no saber distinguir entre mi madre y ella. Le llamábamos «abuelo Diego». No le conocí personalmente, sino a través de lo que de él me contaban. Siempre tuve hacia él respeto, admiración y agradecimiento.

P-. ¿Cómo era en la intimidad familiar?

R-. Era culto, honrado, austero, sencillo, ingenioso, familiar, profundamente religioso, y fiel a su familia, amigos y a su pueblo. Convirtió su vida en un desinteresado servicio a todos.

P-. ¿Qué diría su abuelo de la situación actual y de la denostación que existe de la política?

R-. No daría crédito. Antes, sin televisión, la vida familiar se desarrollaba en torno a sobremesas, visitas y largas conversaciones. Era todo más sencillo. El respeto se infundía en la palabra, la jerarquía, a las personas mayores, a la naturaleza, a los negocios... El tiempo y el dinero no tenían la preponderancia que ahora les concedemos; era más importante ser que poseer.

Si esto ocurría en la corta distancia, no digamos a nivel político. Para empezar la política se concebía como «servicio», como una forma de vida más que como un medio de vida. Los parlamentarios eran gente culta, sabían guardar la compostura y el protocolo que requería cada situación, y en cuanto a la oratoria y el lenguaje, nada qué ver.

De hecho, es una delicia leer los diarios de sesiones de las Cortes, la correspondencia particular... ¡Con qué elegancia se trataban incluso los adversarios!

P-. Conserva grandes recuerdos de esa etapa. ¿Ha pensado algún día organizar una exposición?

R-. La verdad es que no, pero tampoco me lo han propuesto.

P-. Aranda le rindió un homenaje en forma de escultura en el año 1930. Hoy el deterioro es evidente y esa nariz...

R.- Sí, curiosamente cuando le repusieron la nariz no pidieron ni una foto. Se inventaron la forma y el color, que no coincide con el de la cara. Ni se repuso el agua que los de mi edad conocimos... Enmendaron la plana a Barral y al arquitecto que diseñó los jardines.

P.- Tampoco los Jardines que llevan su nombre mantienen el esplendor de antaño cuando el arquitecto Javier de Winthuysen diseñó la zona. (En su origen ocupaba toda la plaza y tenía una fuente). Ahora que todos los partidos coinciden en la necesidad de reformar la plaza, ¿cree que deberían recuperar los planos de antaño? (Figuran en el último número de la revista Biblioteca).

R.- ¡Naturalmente que me gustaría!

P-. ¿Cree que Aranda debería reivindicar más su historia?

R.- Claro que sí, pero he de reconocer que respecto a Don Diego, desde mi punto de vista, Aranda es absolutamente fiel y agradecida. Pensar que hace casi un siglo que murió y aún se le dedican homenajes, artículos, reconocimientos... Es un fenómeno digno de estudio, y para los descendientes una gran satisfacción.

P.- Ahí están las bodegas subterráneas, nuestro patrimonio más diferenciador y sin embargo, cuenta con muy pocas ayudas a nivel administrativo.

R.- La Administración debería respaldar la conservación de un patrimonio tan peculiar.

P-. El vino se ha convertido en uno de los principales estandartes de Aranda y la comarca.

R.- Ha cambiado el paisaje y el aspecto de los pueblos. Ha creado puestos de trabajo y riqueza.

P-. También está la cara B, la que protagonizan los muchos vendimiadores que vienen sin contrato por precios irrisorios (sobre todo por los intermediarios). Aunque no es su caso, como bodeguera, ¿considera que es un tema a debatir a nivel Denominación de Origen?

R-. Más que debatir en la Denominación de Origen, creo que se evitaría con más inspecciones de trabajo.

P-. Hace ya tres años sufrió un revés importante cuando un rayo intentó cambiar su destino un 5 de septiembre. Las llamas acabaron con una de las naves de la bodega.

R-. Ese día creímos que se acababa el mundo, pero la verdad es que no perdimos la esperanza. Ese día se nos presentó una ocasión de superación y juntos decidimos afrontarla.

P-. Hoy, no sólo han superado el trance. Han llevado a cabo un proyecto de remodelación que han aprovechado para convertir la bodega en un modelo de innovación.

R-. Estamos muy orgullosos. Hemos corregido defectos y hemos emprendido una nueva etapa llena de sueños.

P-. Es usted una de esas mujeres que demuestra que la vitalidad poco tiene que ver con la edad.

R-. No soy feminista, pero sí creo en una maternidad amplía que reparta energía generosamente y de vida a nuevos proyectos. Es muy importante ser útil, y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. La edad pasa a segundo término.

P-. Desde hace 28 años se desvive por los niños de Nuevo Futuro.

R-. Nuestra labor consiste en darles las habilidades sociales que les permitan enfrentarse a una vida que no es fácil.

P-. ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeña?

R-. Tener hijos, siempre me han gustado los niños. De pequeña, los muñecos se quedaban cortos, no tenían vida. Prefería vestir con su ropa a los gatos, porque les acariciaba, eran calentitos, y les palpitaba el corazón.

P.- Si pudiera enviar un tuit a su ‘yo’ de cuando tenía 14 años, ¿qué le diría?

R-. ¡Quién me iba a decir a los 14 que iba a dar tanto de sí! (ríe).

P-. Comenzó a vivir en la casa familiar de la plaza del Trigo cuando apenas tenía dos años. ¿Es tan complicado vivir en el centro de Aranda como dicen?

R-. Cualquier lugar tiene sus inconvenientes pero me siento privilegiada. No me cambiaría.

P.- ¿Donde le gustaría perderse?

R-. En un atardecer en la viña.

P-. ¿Un sueño?

R-. Un sueño... tres: felicidad, que salgan adelante mis niños de Nuevo Futuro -que bien lo merecen-, un viaje con mi marido, hijos y nietos, y por pedir un apartamento en Madrid para ir de vez en cuando (ríe).