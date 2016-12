Argeol llena 2017 de acciones para impulsar el geoparque

Si algo tienen bien claro los miembros de la Asociación de la Reserva Geológica de Las Loras (Argeol) es que no van a esperar cruzados de brazos a que llegue en primavera la decisión de Europa sobre la aceptación o rechazo de las Loras como geoparque europeo. Por ello, y sin haber concluido el 2016, sus componentes ultiman ya un amplio programa de acciones y propuestas para 2017 con las que seguir impulsando el proyecto.

La primera de ellas, una próxima reunión con representantes de los órganos públicos y privados que apoyan el proyecto, con el fin de ir concretando los pasos a dar en 2017. Más de 30 organismos, con las dos diputaciones a la cabeza y casi 20 municipios de ambas provincias, a los que se suman colegios, asociaciones y grupos de acción local, entre otras entidades.

Pero también, el trazado de una nueva serie de visitas y charlas para los colegios y asociaciones de las provincias de Burgos y Palencia por las que se extienden el territorio que abarca el geoparque, «aunque serán en primavera con la espera del buen tiempo», explica desde Argeol, uno de sus miembros, el geólogo José Ángel Sánchez.

Citas a las que se sumarán el ya tradicional Geolodía, «que nosotros celebramos por partida doble con actividades en dos localidades, una de cada provincia», detalla. Ésta es una jornada anual que se dedica a la divulgación de la geología en España mediante excursiones geológicas simultáneas durante el segundo fin de semana del mes de mayo.

El trazado del II ‘Curso de Práctica de interpretación del patrimonio geológico’ es otro de los proyectos en la mesa, tras la primera edición que en octubre tuvo cerca de 40 participantes. «Fue todo un éxito, pues a los docentes se les mostró cómo el patrimonio y su riqueza puede ser un tema más a explicar a sus alumnos, lo que se completó además con una visita al lugar», detalló.

Continuarán también con todo tipo de iniciativas de concienciación entre los jóvenes y los vecinos del mundo rural, «pues se han convertido en dos de los colectivos que más colaboran con nosotros». De hecho, destaca cómo durante la visita de los examinadores europeos este pasado verano a la zona. en muchos de los lugares visitados fueron los propios vecinos quienes les explicaron la riqueza de la zona. Remarcó por ello la implicación de los grupos de acción local, apoyo directo que el mundo rural recibe para los proyectos de sus gentes. «Entre los que estamos nosotros, pues tres de ellos han acordado colaborar y dedicar a Las Loras una partida conjunta y específica», agradece Sánchez, recordando que se trata del burgalés ‘Adeco Camino’ y los palentinos ‘Páramos y Valles’ y ‘Montaña Palentina’.

Implicación de los lugareños que Sánchez recalcó como pilar esencial durante la charla que ofreció recientemente en La Coruña, «donde nos invitaron a contar nuestra experiencia ya que están con los primeros pasos para dar forma a un futuro geoparque», comentó.

En cuanto a los jóvenes, Sánchez agradece la labor del IES Campos de Amaya de Villadiego. Implicado hasta 2018 en el programa Erasmus+ Geoparks de intercambio con otros institutos de Francia, Portugal y Grecia, fue escenario de una de las acciones con las que se concluye el calendario de citas de 2016, la celebración la pasada semana de las Jornadas de Emprendimiento y Territorio en el instituto.

Dirigidas a alumnos y padres, Sánchez ofreció allí una charla donde dio a conocer el proyecto y en qué punto está. «Pero también incidí en el hecho de que puede ser el origen de muchas iniciativas laborales y empresariales, pues como me confesaron algunos de los chicos, les gustaría labrarse un futuro en el mundo rural en el que viven».

«Sí o no, seguiremos»

Sánchez hace por todo ello, un balance muy positivo de este año, y se muestra muy agradecido a las más de 30 entidades públicas y privadas que se han sumado al proyecto que busca la catalogación de Las Loras como geoparque europeo, en los más de 10 años de trabajo que hay tras el proyecto. «Si al final se nos elige como geoparque excelente, pero si no también seguiremos con el camino iniciado con esta propuesta con la que queremos impulsar el mundo rural», comenta convencido Sánchez. «Y no sólo porque sabemos que tiene un gran potencial sino porque son muchos los que hoy opinan como nosotros y quieren que salga adelante», asegura.