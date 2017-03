Las asociaciones de vecinos barajan manifestarse por el nuevo hospital

Hartas de esperar a que la Junta de Castilla y León cumpla su compromiso y construya el nuevo hospital, las siete asociaciones de vecinos de Aranda han decidido dar un paso más: van a pulsar a la población y si la indignación es generalizada pretenden convocar una manifestación como la que organizaron en el año 2007 por la falta de especialistas. La concentración congregó entonces a 10.000 personas. «Ese problema lo tenemos ahora resuelto y a excepción de la oncólogo que está de baja tenemos el 100% cubierto, pero falta espacio y no vamos a permitir que se rían de todos los ciudadanos», justificó su portavoz, Pilar Juez.

Empieza así una carrera de fondo en el que se reunirán con todos los colectivos. «Empezaremos con los relacionados con incapacidades físicas y mentales y luego seguiremos con el resto: deportivos, peñas, mujeres, voluntariado, Cruz Roja, Cáritas, sindicatos... Y cómo no, con los pueblos de la comarca y los pueblos cercanos de Segovia y Soria, que se ven también afectados por este retraso», concretaron mientras hacían un llamamiento a la alcaldesa, Raquel González, para que sea más reivindicativa.

Aunque es una iniciativa ciudadana que no quiere ligarse a ningún color político, las asociaciones no dejarán de lado a los grupos municipales con los que organizarán un encuentro. «Si cuando terminemos con todos vemos que la mayoría comparte nuestra indignación saldremos a la calle», advirtió a sabiendas de que el tiempo juega en su contra, por lo que «tenemos que intentar no llegar al verano para que no se enfríe».

Aseguran que les sobran los motivos. Y es que desde que en abril de 2010 el director general de Asistencia Sanitaria, José María Pino, habló por primera vez de la necesidad de construir el nuevo hospital porque el Santos Reyes «se había quedado pequeño y no tenía capacidad de ampliación», han pasado casi siete años. «En 2015 nos dijeron en una carta que era una actuación prioritaria para la Consejería y para la Junta y que la previsión era abordarla en la siguiente legislatura si seguían teniendo tras las elecciones la capacidad de decisión», recordó Juez molesta porque ni siquiera el plazo que amplió en dos años el delegado territorial, Baudilio Fernández Mardomingo, se va a cumplir. «Según sus planes, en el primer semestre de 2016 se iba a financiar el proyecto, en 2017 se aportaría 1,3 millones de euros en el verano de 2018 comenzaría la construcción y en 2022 abriría las puertas. Sobra decir que estamos en 2017 y que hasta ahora no se ha hecho nada», reprochó.

La gota que colmó el vaso llegó en noviembre de 2016 cuando Europa acordó aportar a la Junta de Castilla y León 309 millones en el trienio comprendido hasta 2018 para arreglar instalaciones sanitarias, y la Administración que dirige Juan Vicente Herrera elaboró una lista con cinco hospitales y 12 centros de salud en la que Aranda quedaba al margen. «¿Cómo pueden decir que el nuevo hospital de Aranda es una prioridad y luego no haya una partida para el proyecto?», preguntó al recordar que no es un capricho y que de esta infraestructura depende el futuro de 61.000 personas y de todos los que vienen de vacaciones. «La salud es una de las cosas más importantes», insistió a sabiendas de que la Junta todavía no ha aprobado los presupuestos. «Están a tiempo», concluyó.

Aunque nadie entiende desde las asociaciones la falta de diligencia del Ayuntamiento en tramitar la calificación de los terrenos que se precisan, el portavoz de Allendeduero, José María Rojas, puntualizó que la Junta está utilizando este argumento como una excusa. «Como propietaria de los terrenos podría haber instado una modificación puntual como hizo con el Sector Centro Cívico cuando nos quitó a los arandinos un 10% de suelo público que nos correspondía y nos dejó sin sitio para hacer un colegio».