El Ayuntamiento descarta trasladar la Policía al parque de bomberos

Sabe que no es una demanda nueva y que los policías locales llevan muchos años pidiendo mejoras para un edificio que además de viejo se ha quedado pequeño. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López Vilaboa, considera que la solución no es fácil. «Si tuviésemos dinero y capacidad inversora claro que se valoraría», asegura mientras deja claro que la opción de trasladar una parte del servicio a las instalaciones de los bomberos está descartada.

«Implicaría duplicar gastos y además habría que acondicionar los calabozo», advierte convencido de que sería un error alejar a la Policía Local del núcleo de la ciudad. «No digo que tenga que estar en el centro, como está ahora o como en su día estuvo en el Ayuntamiento, pero sí en un entorno urbano y residencial porque es un servicio cercano», defiende.

La situación, prosigue, es diferente en el caso del Servicio de Extinción de Incendios, cuyo Parque se encuentra en el polígono industrial. «La dinámica es muy distinta a la Policía Local», apostilla.

Tras comprobar que en la nota de prensa que el sindicato profesional de policías municipales de España en Aranda de Duero publicó esta semana se hacía referencia a las obras que el Ayuntamiento está ejecutando en la sede vecina de Protección Civil, el concejal pide no mezclar las cosas. «Con la marcha de Cruz Roja (a los bajos de Jovilma) vimos la oportunidad», subraya a sabiendas de que con la reforma no solo se mejorará la sede de los voluntarios de Protección Civil, sino que también se garantizará el mantenimiento de esta parte del edificio. Y es que «las cosas de no usarlas se estropean, más todavía en un edificio viejo», argumenta.



Aunque los presupuestos que el PP acaba de aprobar con el apoyo de Renovación Arandina Progresista (RAP) y UPyD vienen condicionados en 1,1 millones de euros al pago de sentencias judiciales, en los remanentes la propuesta que el concejal de Seguridad Ciudadana presentará dentro del planteamiento del equipo de Gobierno a los grupos de la oposición incluirá una inversión para adquirir un nuevo vehículo para la Policía Local. Además, planteará reservar una partida para modernizar el sistema de videovigilancia del perímetro de la comisaría de los Jardines de Don Diego. «Era algo que tenía decidido antes de la nota de prensa», aclara con la esperanza de que la oposición apoye estas medidas en los remanentes.

En cuanto a las declaraciones en las que el representante sindical, Enrique Fernández Izquierdo, aseguraba que detrás de las cuatro peticiones de traslado de los últimos policías que han entrado está la precariedad laboral, el bajo salario y las limitaciones para promocionar, Máximo López lo niega de forma rotunda. «En todos los casos ha sido para acercarse a su entorno familiar», zanja.

Precisamente, este tema centró parte de la rueda de prensa que ofreció ayer el grupo socialista. A sabiendas de que tanto el traslado como una posible reforma está en manos de la alcaldesa, Raquel González, la portavoz del PSOE en Aranda, Mar Alcalde, insistió en la necesidad de mejorar las condiciones de una plantilla escasa -tiene 35 efectivos de los 60 que precisaría una ciudad como Aranda- y mayor -la media de edad supera los 50 años-. «Estamos abocados a estar bajo mínimos», advierte.