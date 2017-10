Briones reprocha a la consejera de Agricultura el deterioro del Ctacyl

Preocupado por el deterioro del Centro Tecnológico Agrario, que fue diseñado para ser un referente en el sector agroalimentario, el procurador del PSOE por Burgos, Luis Briones, aprovechó ayer la comparecencia de la Consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en el pleno de las Cortes autonómicas, para censurar la desidia de una Administración que ha permitido que esta construcción siga vacía de contenido cinco años después de su ejecución. «Sigue cerrado, sin dotación de mobiliario y nada de lo imprescindible para su puesta en funcionamiento», lamentó.

Aunque la consejera aseguró en la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero que el colegio San Gabriel asumiría la gestión tras descartar a la patronal arandina, el socialista mostró su desconfianza. «No sabemos si es cierto, ni cuáles son las condiciones acordadas para la gestión futura de este centro agroalimentario. A resultas de lo acontecido, no nos creemos nada, pues, al parecer, incluso hay que hacer frente a algunos nuevos gastos importantes, como cambiar la caldera, ascensor y otros deterioros», añadió.

El parlamentario se preguntó por qué si se ha planteado esa posibilidad en firme, la consejera no ha dado ni un solo detalle de la cesión. Además, tachó de «increíble» que «no se le ocurra otra estrategia para defenderse que no sea culpar a su predecesora, Silvia Clemente».

Durante su intervención, el procurador reprochó a la Junta su falta de compromiso con un proyecto que en principio contaba con una inversión de 12 millones de euros y que al final se limitó a «apenas dos» que aportó la subvención europea. Eso sin hablar de los 93 puestos de trabajo -con 60 investigadores- que se han quedado en el camino. «Este edificio se lleva ofreciendo por su departamento al mejor postor durante cinco años y, sin embargo, ha sido rechazado por el propio Ayuntamiento, con el que no han llegado a acuerdos, y por la Asociación de Empresarios de Aranda y la Comarca (Asemar), que presentó y abanderó el proyecto ante Silvia Clemente y el propio presidente de la Junta, el señor Herrera. Todo ello, por no hacer frente al pago de la dotación del mobiliario y no encargarse del mantenimiento», agregó indignado por el estado de «este edificio grisáceo de construcción ‘low cost’». «En Aranda llueve sobre mojado», concluyó en alusión a otros asuntos pendientes como «el injustificable retraso en la construcción del nuevo hospital comarcal».