C´s apela a la unidad por las infraestructuras

A sabiendas del déficit de infraestructuras que desde hace años arrastra Aranda en vías de comunicación y en servicios como el hospital o la estación de autobuses, el grupo municipal de Ciudadanos ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de esta tarde para que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Castilla y León una reunión urgente que contaría con la presencia de un representante de cada grupo político, así como por los consejeros y directores generales con responsabilidad en los proyectos relacionados con la finalización de la ronda, la ejecución del nuevo hospital y la mejora de la estación de autobuses. «Vistos los quiebros y las excusas, creemos que es importante que el Ayuntamiento de Aranda muestre una imagen de unidad, de estar todos a una», argumentó su portavoz, Francisco Javier Hontoria.

El grupo municipal aprovechó su encuentro con los medios para explicar por qué su partido se abstuvo en la Proposición No de Ley (PNL) que presentó Podemos el martes en el Congreso de los Diputados por la reapertura del Directo. Según explicó, optaron por esta postura al compartir el fondo pero no la forma, pues al haberse debatido en la Comisión de Cambio Climático en lugar de la de Fomento, y no haber pasado de forma previa por la Oficina Nacional de Evaluación Presupuestaria -como ellos proponían-, la iniciativa «tiene poco recorrido» y se quedará en un nuevo «brindis al sol» por no adjuntar un estudio económico. «Si de verdad les importase el tren directo no hubiesen llevado esta proposición a través de la Comisión de Cambio Climático», defendió.

Por su parte, Podemos logró ayer arrancar el compromiso de la Junta para que valore arreglar la estación de autobuses y mejorar accesos, cubiertas, iluminación y saneamiento. Se hará, eso sí, en función de la oportuna disponibilidad presupuestaria. Además, se analizará la viabilidad de la apertura de la entrada de la Estación de Autobuses de la calle José Martínez de Velasco «siempre que redunde en una mayor comodidad y seguridad para los viajeros». «Consideramos que la aprobación de dicha moción es un logro de cara a la configuración de los presupuestos de 2017 de la Junta en los que deberá haber una partida presupuestaria para la estación», detallaron desde Podemos.