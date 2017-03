Se avecina tormenta política mañana en Villarcayo durante el pleno ordinario en el que se debatirán los presupuestos. Las cuentas del bipartito formado por Iniciativa Merindades de Castilla (IMC) y el Partido Popular saldrán adelante pese al voto en contra de Ciudadanos. «No nos necesitan, no nos esperan y tampoco les importará demasiado», lamentaba ayer el exalcalde, Miguel de Lucio, visiblemente indignado ante el «rodillo» de un equipo de Gobierno que a su juicio no ha tenido en cuenta sus proposiciones. A lo sumo, «mínimas modificaciones» que los ediles de la formación naranja presentaron el martes en la comisión informativa con escaso margen de maniobra, dado que recibieron el borrador «siete días antes del pleno».

De Lucio hizo lo mismo en su día y se le criticó con ello. Lo que le duele es que C’s no pinte nada en el actual escenario mientras que él por su parte anunció en octubre que se reuniría «con los partidos de la oposición». No le dio tiempo por la moción de censura que le arrebató el poder y le relegó como edil raso. Aún con todo, aseguró que su negativa a las cuentas obedece a que «hay muchas cosas que no se han recogido y, evidentemente, en el análisis no estamos de acuerdo».

Tampoco entiende la actual postura de los populares respecto a la perioricidad de los plenos. Ciudadanos solicita que sean bimensuales y «el PP lo estuvo reclamando cuando yo era alcalde». Pues bien, «lo primero que dijeron (tras la moción de censura) fue que no había temas suficientes a tratar», pero lo cierto es que el próximo pleno incluye 22 puntos del día. Por ello, De Lucio se mostró convencido de que «tienen idea de alargarlo para que no se llegue a las mociones y a los ruegos y preguntas».

A sabiendas de que Villarcayo aprobará el presupuesto de 2017 por valor de 6,9 millones de euros -se incrementa gracias a tres subvenciones que rondan los 900.000-, la formación naranja espera que se agilice el debate para dar a conocer sus siete mociones, que abordan la protección de menores, la prevención y sensibilización en el consumo de drogas o un plan de transporte público diario en el que «se puede alcanzar un acuerdo con Medina o Trespaderne» que beneficiaría a los vecinos que se trasladan habitualmente a Miranda de Ebro.

Pero la bronca estará servida de antemano por los dos puntos que siguen al debate presupuestario. Y es que la actual Corporación exige la devolución de las retribuciones percibidas por Jesús Argüelles (C’s) y Lidia Isla (PSOE) como ediles liberados cuando De Lucio era regidor. «Me piden responsabilidad patrimonial por una persona (en referencia a Argüelles) que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. (...)Lo ha reconocido todo el pueblo», esgrimió antes de recordar las trifulcas anteriores por el presunto fraude a la Seguridad Social de un concejal de IMC al que los populares pidieron explicaciones en su momento.

A este respecto, el exalcalde cree que el equipo de Gobierno «quiere instaurar el pensamiento único» en un municipio que «nunca ha tenido oposición» porque «siempre se ha hecho lo que ha querido el Partido Popular» con el apoyo de «palmeros».