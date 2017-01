Casado hará «borrón y cuenta» nueva por el bien de Villarcayo

El concejal del Ayuntamiento de Villarcayo por la agrupación Iniciativa Merindades (IM), Pepe Casado, aseguró ayer que a pesar «de estar en mi derecho después del grave daño cometido contra mí y que ha afectado sobre todo a mi familia y cercanos», no iniciará acciones legales «contra quienes llevan un año prejuzgándome y sometiéndome a un terrible escarnio público sólo para quitarme de la vida política», afirmó ayer.

Añadió que su intención es «como con el año 2016 -que ya he borrado de ‘mi disco duro’-, hacer borrón y cuenta nueva por el bien de Villarcayo, y detener de una vez la inmensa bola de nieve que han creado otros con sus mentiras y tergiversaciones sobre mí».

Todo ello tras recibir hace unos días la sentencia judicial en la que los jueces le dan la razón en su recurso contra la decisión del Instituto de la Seguridad Social (INSS), al considerar ésta que su pensión de invalidez era incompatible con su sueldo como edil con dedicación exclusiva, y pedir su devolución.

Decisión que Casado recurrió a finales de verano, «pero que a pesar de todo -y sin esperar a ninguna sentencia judicial-, algunos miembros de la corporación usaron para iniciar un ataque salvaje contra mí prejuzgándome, en lugar de escucharme», insiste.

Reto a denunciarle

Ataque en el que se le llegó a pedir un informe al respecto de dicha pensión cobrada, y a devolver el dinero cobrado como concejal por dedicación exclusiva. «Informe que evidentemente yo no podía hacer porque era algo que no era delito, a pesar de que ellos se empeñaran en que lo fuese». Defiende que ante dichos ataques de estar mintiendo y robando al Ayuntamiento, «yo reté a que quien creyera que estaba cometiendo delito me denunciara, y a día de hoy nadie lo ha hecho».

«Es más, la secretaria del Ayuntamiento confesó remitir esta cuestión al Servicio Jurídico de la Diputación - Sajuma- por tener serias dudas al respecto, ante lo que el Sajuma también se eximió por no tenerlo claro», recuerda. «Si hubiera habido delito ahí estaría la invitación a denunciar, lo que sería normal», argumenta el edil.

Dudas que, a pesar de todo, dieron lugar a numerosas críticas y ataques a Casado a través de las redes sociales, así como su retirada como concejal con dedicación exclusiva, y posteriormente de sus responsabilidades en las áreas de Obras, Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Villarcayo.

Casado define los sucesos de estos meses como «una cadena de despropósitos» en los que, en su opinión, el alcalde, Miguel de Lucio ( miembro de Ciudadanos) y sus compañeros de grupo «se hicieron eco del ataque lanzado desde el PP, tras ampararse en una Ley Electoral -que en esta cuestión no tenía ninguna razón de ser-, y desoyendo por completo la Ley de la Seguridad Social, así como dos sentencias anteriores que ya existían de casos similares, y que les intenté explicar, pero no quisieron escucharme», defiende Casado.

De hecho, los jueces remarcan en uno de los puntos de su fallo, cómo «la Ley Electoral sólo prevé supuestos de incompatibilidad en el caso de diputados y senadores, y con pensiones de jubilación». Además de reconocer en otro de sus apartados que «el actor (Casado), no tiene relación laboral con la corporación sino que es miembro de ella por mandato ciudadano», tras ejercer su derecho a presentarse a unas elecciones. «Al resultar elegido, pasa a ejercer un cargo público y participar de forma activa en la vida del municipio por elección ciudadana», apuntan en su sentencia.

La corporación tiene su primera cita mañana para cesar a De Lucio

El concejal de Iniciativa Merindades (IM) afirma que, a su intención de «correr un velo» ante la problemática generada en torno a cuestiones que, en su opinión, «son personales y nada tenían que ver con mi actuación mejor o peor como concejal», se sumará su deseo de colaborar con el resto de miembros de su partido. «Para luchar por el bien de Villarcayo y sus ciudadanos, e intentar reducir la crispación y el enfrentamiento que estas personas han generado en la localidad con sus mentiras».

Casado recuerda por ello, que la primera cita que tiene sobre la mesa IM será la asistencia mañana martes, al que será el primer Pleno municipal de 2017, «y donde por primera vez en la historia de la localidad, tendrá lugar una moción de censura con el alcalde», afirma. Anunciada ya en diciembre en contra del actual alcalde de Villarcayo, Miguel de Lucio, dicha moción nace del acuerdo de los concejales del Partido Popular y de Iniciativa Merindades, quienes registraron dicho acuerdo «tras ver el despropósito en que se está convirtiendo el Ayuntamiento», argumentaron ambos grupos.

Acuerdo registrado en diciembre «del que se ha dicho de todo, por lo que nuestra intención es dar a conocer públicamente su contenido en cuanto se asiente el Ayuntamiento», anuncia Casado.

Asentamiento que pasará, según lo previsto, por la retirada de la Alcaldía de Miguel de Lucio, y el nombramiento en su lugar del también miembro de IM, Adrián Serna. quien en la sesión plenaria de mañana dará a conocer algunas de las líneas en las que trabajaremos», avanza Casado. «Él como alcalde y yo desde un segundo plano, tal y como aseguramos tanto yo como la concejala popular Mercedes Alzola que haríamos, adoptar un papel secundario en nuestros partidos».