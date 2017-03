La CHD se compromete a estudiar la viabilidad del Teatro Cine Aranda

La concejala de Cultura, Azucena Esteban, considera que «es mejor empezar a hablar» sobre la adquisición del Teatro Cine Aranda y se muestra decidida a negociar a pesar de que algunos ediles pensaron que merecía la pena esperar a que termine la cesión en 2033 a tenor de las palabras del comisario de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Eso no significa que el acuerdo esté cerca, pero sí abre la puerta a una negociación que se reactivará cuando la CHD entregue al Ayuntamiento de Aranda de Duero el estudio de viabilidad que se ha comprometido a elaborar. «La colaboración con la Confederación es muy estrecha y es de agradecer», destacó la edil del Partido Popular.

Y es que cabe recordar que aunque el suelo pertenece al organismo de cuenca, también hay que negociar con los 20 propietarios del edificio, pues en caso de comprarlo antes de 2033 se les debería indemnizar.

Cuando se tenga el estudio de viabilidad en el que se cuantifiquen las inversiones necesarias para actualizar este edificio histórico, la concejala volverá a reunirse con uno de los representantes de los concesionarios.

«Será el momento de ver qué quieren y qué condiciones ponen», subrayó con la esperanza de alcanzar un acuerdo porque Aranda necesita un auditorio. Aparte de que se ubica en un lugar privilegiado del centro de la ciudad y junto al río Duero, el inmueble también devolvería el esplendor del que fue uno de los primeros edificios de España en construirse a base de hierro y hormigón armado. Por otro lado, «todavía no se ha hablado de cantidades», aclara.

Aunque Esteban confía en esta vía, tampoco descartó otras opciones como emprender una construcción nueva en un terreno de propiedad municipal. «Nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero si no se puede habrá que pensar en un plan B», advirtió convencida de que la capital ribereña no puede seguir perdiendo obras importantes por no tener una infraestructura adecuada. «No podemos permitir que ciudades como Medina del Campo o Briviesca estén por encima», subrayó.

Partiendo de que este año no hay presupuesto, todas las miradas se centran en las cuentas del próximo ejercicio. «La idea es habilitar una primera partida en 2018», reconoció a este periódico a sabiendas de que todos los grupos de la oposición coinciden en la necesidad de contar con un auditorio en condiciones.