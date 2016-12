Ciudadanos urge a la Junta a comprometerse con el Directo

Tras las declaraciones del presidente regional, Juan Vicente Herrera, el pasado 16 de diciembre en Michelin Aranda sobre el compromiso que «siempre» ha mantenido la Junta de Castilla y León con el tren Directo Madrid- Aranda-Burgos; el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, ha registrado en las Cortes dos preguntas parlamentarias para que el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, confirme qué medidas ha llevado a cabo la Administración para que se reanude cuanto antes esta línea férrea tan necesaria. «Queremos saber si ha solicitado de manera formal el famoso estudio de viabilidad que encargó la ya ex ministra Ana Pastor en 2014», informó Delgado.

Al seguimiento que C’s está realizando sobre infraestructuras en la provincia y en la comarca de la Ribera se extiende a otra pregunta sobre el estudio informativo que el 15 de noviembre de 2015 anunció el consejero de Fomento para sacar adelante el proyecto de construcción de la segunda parte de la Circunvalación en el tramo Este-Sur.

«Ha pasado más de un año. Digo yo que ya va siendo hora», apremió visiblemente molesto. «Ya está bien de tomar el pelo a los ciudadanos y de venir a la Ribera a decir mentira tras mentira», añadió.

Precisamente, la ejecución de esta infraestructura será objeto de enmienda en el presupuesto regional. «Tiene que ser una realidad», insistió al recordar que Juan Vicente Herrera inauguró el primer tramo el 8 de octubre de 2010. Entonces, rememoró, el presidente de Castilla y León aseguró que las obras iban a continuar de manera inmediata.

«Así no tiene ningún sentido», lamentó convencido de que la Comunidad no se puede permitir «obras sin sentido». «Estamos cansados de tanto político torpe que gasta dinero para dejar las cosas a medias porque al final se gasta el doble», reprochó.

Finalmente, Delgado no desaprovechó la ocasión de censurar el comentario con el que presidente autonómico admitió -en la celebración del neumático 50 millones- el estado «manifiestamente mejorable» de la todavía N-122 -la futura A-11-. «Yo no sé si cuando viene habla por hablar o simplemente se piensa que no tenemos la inteligencia mínima», reprendió al Herrera.