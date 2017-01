Ciudadanos urge a la Junta a defender el Eje Atlántico ante Europa

No entro en el contenido de la queja, que yo misma comparto. Sí en las formas, y de nuevo digo que tampoco es que esté en desacuerdo con el señor Rodríguez, pero sí en el trato que recibe el señor Diputado con respecto a lo que pueda opinar un ciudadano, pongamos por caso, ciudadana García, y lo que el rotativo me niega, un simple comentario puntual, que ya van muchos negados hasta la fecha. En mucho tiempo tan solo me dieron la oportunidad de uno, mondo y lirondo; y también hicieron un artículo con mi carta de protesta acerca del puente del Arzobispo, solo que poniendo de protagonista a nuestro primer edil. Cuando a este señor le dan la oportunidad de un artículo solo para replicar al Sr. Mateu de otra entrevista que le hicieron en su día. Y pensándolo bien es que se lo voy a volver a enviar, para que se vayan empapando algo del trato discriminatorio que recibimos los ciudadanos de a pie. Que no somos tontos y lo vemos claramente, y además lo escribimos, que no en su medio, pues en otros.