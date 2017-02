Los concejales investigados preparan ya sus defensas

A veinte días de que los siete concejales acudan al juzgado -tras ser llamados a declarar por haber aprobado con informes técnicos en contra, la licencia de obras para que la plaza de toros ampliara en 2011 las dimensiones del ruedo y cumpliera la normativa-, los afectados comienzan a organizar sus defensas. Aunque en un principio algunos habían pensado en contratar su propio servicio de asesoramiento, los concejales del PP (tanto los todavía representantes públicos, Raquel González, Azucena Esteban y Emilio Berzosa, como los ya ex concejales, Javier Rojas y Ángel Calvo), irán de la mano de Juan Manuel Gallardo. Abogado de cabecera del Partido Popular en Burgos y conocedor de la problemática de la plaza de toros, fue quien elaboró el informe en el que el Ayuntamiento basó el levantamiento de la caducidad de la licencia en el año 2014. Abogado de reconocido prestigio, cuenta con la confianza de las altas esferas del partido a nivel provincial.

Por su parte, los ex representantes del PRCAL, José Ignacio Díez Arranz y Elia Salinero (concejala actual de Ciudadanos), contratarán de forma conjunta otro abogado, cuyo nombre por el momento se desconoce. También habrá que esperar para saber quién es el representante legal del único arquitecto investigado, Raúl de Frutos.

Hay que tener en cuenta en cualquier caso, que se trata de primeras diligencias de un proceso que se inició el pasado mes de mayo, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero admitió la querella presentada por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, como acusación popular.

Tras escuchar a los cuatro técnicos que ratificaron sus informes contrarios (en noviembre), el tribunal deberá decidir si las declaraciones que realicen los concejales «investigados» el próximo día 27 de febrero, tienen recorrido para seguir instruyendo un posible delito de prevaricación. Tampoco hay plazos porque aunque la Ley de Instrucción impide demorar los procedimientos más de 18 meses, al haberse adherido a la categoría de «especial complejidad», no hay fecha obligada.

La acusación popular cuenta con el apoyo de los grupos políticos de Sí se Puede Aranda y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que no dudaron en colaborar cuando el juez pidió el pago de una fianza previa para garantizar posibles daños y perjuicios a los ahora investigados. Eso sí, la mayor parte de los 2.000 euros requeridos se consiguieron vía cuestación popular.

Si el trámite continúa, los ediles investigados se podrían enfrentar a una pena de inhabilitación de cargo público y al pago de una multa económica.

Aunque la mayor parte de los investigados prefiere no dar declaraciones, una de las afectadas, Elia Salinero, explica por qué cambió lo que iba a ser una abstención por un voto a favor. Entonces, como concejala del Prcal, formaba parte de la Junta de Gobierno pero no del equipo de gobierno. «Entendimos que el propio Ayuntamiento le estaba requiriendo dichas obras y entraba dentro de la lógica», argumenta mientras responde a los grupos que han solicitado a los concejales cuestionados la entrega del acta. «Si la quieren me lo tendrán que requerir», zanja.