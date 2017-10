Es la primera vez que la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) celebra sus jornadas anuales en el norte de la península y la elección del enclave estuvo «motivada» por un caso polémico y concreto. Desde hoy y hasta el domingo, en Soncillo, el colectivo analizará la «problemática» en el vecino Valle de Manzanedo por el vallado de unos terrenos que superan las 800 hectáreas y que impiden el acceso a los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco.

Aparte de las ponencias, debates, talleres y consultas jurídicas que se van a desarrollar en Soncillo, las jornadas también contemplan una marcha reivindicativa a la finca ganadera que supuestamente -el asunto está en los tribunales- ha usurpado vías y bienes públicos en connivencia con el Ayuntamiento. «Vamos a ir por caminos públicos. En ningún momento vamos a entrar en ningún sitio que actualmente no esté como camino público», explica Mari Ángeles Delgado, delegada de PICP en la zona norte y presidenta de la plataforma vizcaína Herri Bideak Kate Barik Elkartea (Asociación por los caminos rurales sin cadenas).

La comitiva partirá deSan Martín del Rojo en dirección al monasterio de Rioseco con la intención de contemplar in situ la denuncia formulada por la edil Margarita Pérez. Delgado asegura que los asistentes no buscan «ningún tipo de conflicto ni enfrentamiento», aunque es obvio que tratarán de alzar su voz públicamente para mostrar su rechazo a una «sociedad totalmente privada» que no solo rodea a Fuente Humorera, sino que «además cogió su nombre».

Pese a recabar el respaldo -a base de muchas llamadas, correos e incluso visitas personales- de representantes políticos, jurídicos y de asociaciones de ámbito nacional, los integrantes de la delegación norte de PICP se sienten «muy decepcionados» con la actitud de muchos alcaldes del entorno que «no han dado la cara» o se han mostrado «muy poco accesibles» a la hora de participar en los foros programados. Y lo más llamativo, a su juicio, es que los promotores del encuentro han encontrado «más trabas» que en estratos institucionales de rango superior como las Cortes regionales.

En cualquier caso, la mayor «desilusión» del colectivo en este sentido llegó con la ausencia del Defensor del Pueblo, que en marzo se mostraba receptivo pero que después, en septiembre, alegó problemas de «agenda» y la imposibilidad de enviar a cualquier representante en ese momento.

Por otro lado, Delgado considera que «si las instituciones fuesen realmente conscientes de que su inactividad hace perder el patrimonio público, igual no estaríamos donde estamos». Pero hay veces que «con la Iglesia hemos topado», esgrime en referencia a los intereses políticos y económicos que ralentizan o esquivan la recuperación de caminos de titularidad pública. De hecho, tanto ella como sus compañeros han podido comprobar que hay «gente muy poderosa»y con capacidad de influencia.

Otro de los problemas que impiden la resolución de muchos casos es el desconocimiento. No sería la primera vez que se descubre una usurpación por casualidad. Por no hablar del gran escollo.Los caminos públicos, por lo general, «no están inventariados» aunque «los ayuntamientos están obligados». Imposible en Manzanedo y muchos pueblos de alrededor «al ser tan inaccesibles los alcaldes». Quizá sea cuestión de tiempo, ya que PICP pretende elevar sus quejas ante «instancias superiores».