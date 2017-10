Dimite el alcalde de Hoyales de Roa

Hoyales de Roa vive días convulsos con el enfrentamiento que mantiene desde hace meses el alcalde, Josechu Arroyo, con los cuatro concejales que han sido sus compañeros de equipo dentro del Partido Popular. Las versiones son muy distintas. El regidor asegura haber presentado su renuncia de forma irrevocable al entender que no cuenta con el respaldo de sus compañeros, a los que acusa de desleales. «Mi padre decía que con malos mimbres no se pueden hacer buenos cestos», advierte al recordar que él nunca quiso dirigir un ayuntamiento, sino que «me lo propusieron».

«De lo único que me arrepiento es de haber elegido mal a mi equipo», señala con la mirada puesta en los distintos proyectos boicoteados. «Les presenté varios anteproyectos para modernizar la plaza, pero como era semipeatonal y prohibía los aparcamientos todo fueron negativas, como cuando propuse sustituir el alumbrado por led, un proyecto que he dejado firmado, arreglar el Ayuntamiento, que tiene un problema serio de humedades o el salón de usos múltiples. No ha habido forma», sostiene.

La gota que colmó el vaso llegó en plenas fiestas patronales cuando el 24 de agosto, «instigados por el teniente alcalde», talaron cuatro de los seis árboles porque «no dejaban ver las orquestas».

La historia cambia si la cuentan los cuatro concejales aludidos. «No se ha ido, le hemos echado con una moción de censura», explica el edil Félix Marina, quien deja claro que siempre le han apoyado. «Lo que no podemos permitir es que hipoteque al pueblo para satisfacer su orgullo personal», responde.

En cuanto a la tala de los árboles que el alcalde denunció ante la Guardia Civil, los concejales niegan haber instigado nada. «Se habló en el pleno», defiende Marina preocupado por la multa de 24.000 euros que le puede caer a su compañero, sin olvidar la posible pena de cárcel.

A la espera de que el pleno, que ya ha convocado el alcalde en funciones el viernes a las 13.30 horas, haga efectiva la renuncia; desde el Partido Popular muestran su respaldo a los cuatro concejales del Ayuntamiento y advierten que «siguen en el Partido Popular porque en ningún momento se ha planteado su salida».

Pese a la polémica, el regidor saliente se siente orgulloso del trabajo realizado. En su análisis, celebra haber podido sustituir la tercera, cuarta y quinta fase de abastecimiento de agua, haber arreglado una plazuela y varios tramos de algunas calles, así como actualizar la página web. Y «lo fundamental»: recuperar la propiedad del cementerio que se había apropiado la Iglesia y «gracias a dos donaciones se podrá ampliar». «Esa fue mi primera batalla», recuerda.

Al llegar a un acuerdo con la asociación cultural, la biblioteca ha podido reabrir sus puertas. «A cambio de una pequeña subvención se comprometieron a abrir la biblioteca, que llevaba cinco años cerrada, una vez a la semana y todos los días de julio y agosto», concluye Josechu Arroyo.