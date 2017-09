Han sido años complejos. El pago de sentencias judiciales y la regulación de las parcelas del Sepes no lo han puesto fácil, pero ella mantiene la esperanza. Seis años después de que Aranda le nombrase alcaldesa y sin saber aún si liderará una nueva candidatura, Raquel González afronta unas nuevas fiestas patronales, madura, y con el deseo de terminar su mandato arreglando lo que más le piden: calles.

Pregunta- ¿Cómo afronta las fiestas?

Respuesta- Un año más con mucha ilusión. Para mí es como el final del ejercicio y el comienzo del siguiente. Es un momento de celebración para el que hemos diseñado un programa de actividades que confío guste a todos.

P.- Los del Río, Dasoul, las Nancys Rubias, David Otero ‘El Pescao’ y Los Supersingles completan el cartel musical.

R.- He de felicitar a la concejala de Festejos pues ha sabido elegir grupos que gustan tanto a jóvenes como a adultos y más mayores.

P.- ¿Qué balance hace de este año?

R.- Tras cuatro años y la mitad de este mandato, creo que hemos logrado una mayor madurez; hemos logrado aprobar los presupuestos -algo absolutamente necesario-, y hemos llegado a un acuerdo que cambiará el futuro para la próxima corporación. Me refiero al préstamo que el Ayuntamiento ha podido pedir por ser uno de los pocos que cumplen a nivel nacional.

Es un permiso que da el Ministerio y que posibilita a este tipo de ayuntamientos cumplir sentencias judiciales con préstamos a bajo interés que concede el propio Ministerio. Con él terminaremos de pagar la sentencia Proincove y podremos, por fin, destinar los remanentes a inversiones que los ciudadanos demandan.

P.- El arreglo de los barrios es el principal reclamo de los vecinos.

R.- Somos conscientes. pero hay que saber que durante estos años hemos estado muy atados; primero con la deuda de 6 millones que nos encontramos al llegar (tras el gobierno socialista), y de la que ya hemos abonado 5.300.000 euros, y luego con el pago de 1.700.000 euros al Sepes y los 4 millones de Proincove. Ha sido una rémora económica importante.

Pese a todo, hemos administrado muy bien las finanzas pudiendo llevar a cabo obras de interés como el frontón de Santa Catalina, la calle Ronda, la parte del Río Bañuelos o la estación de bombeo de aguas residuales. Pueden parecer obras poco visibles pero sin duda han mejorado las condiciones de vida de los arandinos.

P.- La oposición precisamente le critica por estar más pendiente de las fotos que de las demandas ciudadanas.

R.- Yo les animaría a que se sumasen a las fotos porque el esfuerzo es de todos. Son tan corporación como nosotros y los ciudadanos les pedirán igual cuentas.

P.- ¿Cómo se gobierna con siete grupos políticos?

R.- Es complicado pero creo que siempre hay puntos en los que todos podemos coincidir. En presupuestos, remanentes… Estamos obligados a entendernos aunque alguno se empeñe en lo contrario.

P.- ¿Cómo van los presupuestos del próximo 2018?

R.- Están prácticamente finalizados. Entiendo que se presentarán a final de este mes de septiembre.

P.- ¿Qué ha aprendido en estos seis años de alcaldesa?

R.- He aprendido mucho y me he reafirmado en la idea de que aunque pertenezca a un partido, mi deber es defender los intereses de Aranda.

P.- En la recién finalizada feria de Fiduero reivindicó un futuro para el tren Directo y para algunas infraestructuras vitales como la A-11 y la Circunvalación. Tras años de demora, ¿confía en que las administraciones competentes atiendan esta demanda empresarial y ciudadana?

R.- Estoy convencida de que al final todo llegará. Por ello estamos trabajando duro para el hospital, para que Fomento entienda que el tren es absolutamente necesario y para que la circunvalación sea por fin una realidad. En este sentido, se que contamos con el compromiso del consejero de Fomento. En cuanto a la N-122 va más lenta pero también será una realidad. No lo será en los años en que yo esté de alcaldesa pero llegará porque Aranda lo merece y porque estamos haciendo mucho por este país y por Castilla y León.

P.- Habla como si tuviese claro que su marcha está cerca.

R.- No lo se; todavía es muy pronto. Primero, no es una decisión mía sino del partido que me lo tendrá que proponer. Ya habrá tiempo para analizar todo. Lo que tengo claro es que dirigir el Ayuntamiento de Aranda es una gran responsabilidad; un honor y aunque estoy adquiriendo mucha madurez y aprendiendo mucho, sé que he dedicado a esto los años más importantes profesionalmente hablando. Estaba en mi mejor momento profesional.

P.- Volvamos a las fiestas que están a punto de comenzar. Este año ha confiado el pregón en un periodista de renombre: David del Cura.

R.- Yo le conozco desde que era niño porque su abuela tenía una lechería enfrente de mi casa y siempre iba a comprar allí. Es todo un profesional y siempre defiende el nombre de Aranda en el programa nacional de radio (La Brújula de Onda Cero). Su papel también fue muy bueno como jefe de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Es digno de reconocer.

P.- Con las fiestas, vuelven los toros y de nuevo la polémica; aunque ésta vez con los carteles.

R.- Las cosas que empiezan mal nunca terminan bien. El PSOE en un pleno en el que yo me salí vendió la plaza de toros; una plaza que era de todos los arandinos y de aquellos polvos estos lodos. Ahora lo único que cabe es revisar el contrato pero la plaza es suya.

P.- Hablemos de futuro. ¿Qué proyectos le gustaría dejar?

R.- La Avenida Castilla, la Avenida de Burgos y Moratín y ojalá los Jardines de Don Diego, pero sé que es mucho.

P.- ¿Cuáles de estos proyectos son factibles?

R.- Dados los elevados presupuestos y el largo proceso administrativo, espero que podamos con la Avenida de Burgos (800.000 euros) y dejar encauzada la Avenida Castilla (2.700.000 euros). Moratín necesita otros 1.900.000 euros.

P.- ¿Qué le pide a la Virgen de las Viñas?

R.- Siempre le pido lo mismo: mucha salud para todos, trabajo y que me ayude en las decisiones que he de tomar.