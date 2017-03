«El consumidor ha empezado a perder el miedo a los bancos»

En diciembre de 2016 salió la sentencia. 3,5 millones de afectados y Aranda no se libra. «Estamos colapsados», admite la responsable de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC), Pilar Hernández. Le acompaña la concejala de Comercio y Consumo, Marian Marín, convencida de que en los últimos años, tal vez por la crisis, los ciudadanos han reaccionado y se han vuelto más reivindicativos. «Los consumidores estamos más formados en nuestros derechos, reclamamos más y eso es bueno», subraya.

En su opinión, con la sentencia de la cláusula suelo o la devolución de los gastos de formalización de hipotecas -relativos a los generados por la notaría, registro, el impuesto de los actos jurídicos documentados, los de gestoría o incluso los seguros de vivienda y vida, que muchos bancos obligan-, los consumidores «han ganado» una batalla importante. «Se ha empezado a perder el miedo a los bancos», añade.

Aunque en los municipios de menor tamaño es complicado «porque nos conocemos todos» y puede haber más miedo, la concejala y la técnica coinciden en la necesidad de reclamar estas y otras cuestiones como las comisiones de descubierto «que también son ilegales».

Pasos a seguir

Si en el caso de los gastos de formalización el consejo pasa por esperar unos meses a que «se concrete todo», en las cláusulas suelo no hay tiempo que perder. El primer paso no es complicado, basta con rellenar un impreso en el mismo banco y esperar a que pasen los tres meses que tiene para contestar, pero el problema llega después. Si el banco dice ‘no’, explica que hay que recurrir a la vía judicial. ¿Y si dice ‘si’? Llega el momento de hacer el cálculo de la devolución y es diferente en cada caso. «Hay que confirmar que la cantidad es la adecuada», advierte al afirmar que aunque en la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hay una calculadora especial para hacerlo, la mayoría de afectados recurren a una asesoría para confirmarlo. «Si por ejemplo tenemos una hipoteca de 90.000 euros, con un suelo del 3,5, estaríamos hablando de 10.000 euros», señala a sabiendas de que también hay que tener en cuenta otros factores como el capital amortizado. «Hay gente que ha llegado con cláusulas suelo del 4,9. Un disparate», sostiene Hernández, al recordar que las cláusulas suelo se siguen cobrando hasta que el «cliente» no presenta el impreso.

Pero hay otras cosas que también hay que saber, como que los gastos de formalización afectan a todos siempre que se refiera a una hipoteca de una vivienda -en el caso de los coches no valdría- y que aunque la hipoteca ya se haya pagado también se puede reclamar.

En los gastos de formalización los plazos son distintos. «Al depender de una orden del Ministerio de Economía de reclamación en banco son dos meses y luego hay que acudir al Banco de España», informa mientras da otra recomendación: «en el caso de que alguien vaya a firmar una hipoteca y le quieran cobrar estos gastos no es momento de exigir. Se firma con tranquilidad y ya habrá tiempo parar reclamar». También deben ser reivindicativos, en su opinión, los que en 2015 y 2016 firmaron una reducción de su cláusula suelo.

Con el fin de profundizar en estos temas, la Concejalía de Consumo ha organizado hoy una conferencia que contará con el experto Francisco Llanos Acuña, abogado de servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y compañías de seguros en Castilla y León. El acto tendrá lugar en el centro cultural Caja de Burgos a las 19.30 horas.