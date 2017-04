Endesa gana tiempo mientras insta al Gobierno a pronunciarse sobre Garoña

El futuro de la central de Santa María de Garoña continúa en el aire después de que Endesa manifestase ayer su intención de que el Gobierno mueva ficha antes de tomar una decisión definitiva sobre su reapertura. Se lo aseguró a sus accionistas en la junta anual y lo reiteró en la reunión con su socio en Nuclenor, propietaria de Garoña. Era de esperar que el Consejo de Administración de Nuclenor arrojase algo de luz, pero el pulso entre la eléctrica con su socia Iberdrola se mantiene sin resolver, lo que deja la situación de la central en el mismo punto mientras ambas ganan tiempo.



Iberdrola acudió a la reunión cargada de argumentos económicos que recomiendan el desestimiento de la solicitud de operar la central y con números, conocidos también por Endesa, que evidencian las pérdidas que acumula Garoña, aún estando cerrada, a la espera de que el Gobierno hable. Endesa coincide en que las pérdidas y la baja expectativa de rentabilidad de la nuclear por los impuestos y el precio de la electricidad hacen muy difícil reflotarla. Sin embargo no se mueve ni un ápice de su postura de «respetar el proceso» que le corresponde al Gobierno y «esperar a que termine el periodo de consultas» en el que el ministro se comprometió a «hablar con todo el mundo».



A este planteamiento, Iberdrola replica que «no tiene la obligación de soportar los perjuicios que conlleva la decisión de no desistir» ya de reabrir la central, según fuentes de la compañía que cita la edición digital del diario El País. Por tanto el desacuerdo arraiga en el seno de Nuclenor, hasta el punto de que la reunión se llevó con extrema discreción y se prolongó durante varias horas en la tarde de ayer y en la que no hubo acuerdo, según pudo confirmar el comité de empresa de Nuclenor.



Desencuentro

Previamente, las palabras del presidente de Endesa, Borja Prado, tras la junta de accionistas de la compañía que se celebró por la mañana ya apuntaban que a este culebrón le quedan todavía varios capítulos por emitir. Sobre el desacuerdo palpable entre las copropietarias de la planta a la hora de alargar la vida útil de la planta, Prado señaló que su empresa se mantiene en «la misma posición que teníamos el año pasado» y que por lo tanto habrá que «esperar» a que el Ejecutivo se pronuncie una vez finalizado el periodo de consultas. En cualquier caso, lo que sí dejó claro es que la prioridad de Endesa e Iberdrola es analizar que sus negocios sean «financieramente viables» de cara a alcanzar un acuerdo.



Respecto a ese cruce de opiniones entre Endesa e Iberdrola, Prado defendió ayer la necesidad de alcanzar una «posición única» con su socio, de la misma manera que «siempre hemos llegado a pactos y hemos estado unidos cuando ha habido que tomar decisiones». El presidente de Endesa discrepa sobre el futuro de la planta con su homólogo en Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán. Según recoge Europa Press, negó que la actividad nuclear sea «inviable», aunque por otra parte reconoció que las adjudicatarias de las centrales hacen frente a unas cargas fiscales «importantes», de ahí su apuesta por iniciar negociaciones con el Gobierno «como hemos hecho siempre».



Sánchez Galán, por su parte, durante la presentación de resultados del primer trimestre evitó referirse a Garoña, aunque solicitó al Gobierno que se reduzca el plazo de antelación para pedir la ampliación de la vida útil de las centrales, de tres años a uno, con la vista puesta en Almaraz y Vandellós II. Sobre ambas plantas, de las que Endesa también es accionista, Prado se mostró partidario de cumplir con los plazos establecidos y solicitar la ampliación de su actividad en los próximos meses.



El portavoz del comité de empresa de Nuclenor, Pedro San Millán, ya imaginaba de antemano que «no se iba a tomar una decisión» en el Consejo. Se lo dejaron entrever el lunes durante un encuentro en Madrid al que acudió en calidad de presidente de la Coordinadora Estatal de Comités de Empresa de Centrales Nucleares. Fue entonces cuando le hicieron partícipe de que ambas compañías abogan por «agotar los plazos» pese a las discrepancias que en los últimos tiempos han trascendido.



A la espera de una «decisión lo antes posible», la incertidumbre se mantiene intacta en una plantilla que todavía desconoce si tendrá que buscarse la vida fuera de la central. «Nos gustaría saberlo cuanto antes», insistía Pedro San Millán, expectante por la reunión.



La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que tomó la palabra ayer para preguntar expresamente por Garoña en la junta de accionistas de Endesa criticó la actitud de la eléctrica por su «falta de respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima».