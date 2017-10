El geoparque, eje del trimestre en el instituto de Villadiego

El diseño de una empresa que desarrollará su actividad en la comarca de las Loras, la elaboración de una ruta con los folletos informativos y audioguías correspondientes o la redacción de una memoria de análisis de los datos extraídos de las encuestas realizadas entre los vecinos y alcaldes de la comarca son algunas de las tareas que tienen por delante los alumnos y docentes del Instituto de Educación Secundaria (IES) Campos de Amaya de Villadiego, como participantes del proyecto formativo Erasmus+ Geoparks.

«Contenidos que iremos realizando estos meses de cara a presentar los resultados en abril -tras la Semana Santa-, en que vendrán aquí representantes de los otros 3 centros, como punto final del proyecto», explica Inma Alonso, jefa de estudios del centro.

Recuerda que la primera cita tras el verano fue así la visita que a principios de este mes hicieron docentes y alumnos burgaleses a la isla griega de Lesbos -toda ella reconocida hace años como Geoparque europeo-. Les recibió el equipo del Experimental High School of Mytilene of the University of Aegean de Lesbos, que como ellos, participan en esta iniciativa europea. «Conocimos el lugar y algunos de sus enclaves y pueblos -como el Bosque Petrificado y el Museo del Fósil- donde nos acompañó su director, Nickolas Zouros, a la vez presidente de Geoparques Europeos», comentó Alonso.

«Eso nos permitió conocer el lugar y ver iniciativas a estudiar para su posible aplicación en Las Loras, además de la puesta en común de contenidos en los que estamos trabajando los cuatro centros». Junto a los centros burgalés y griego, el grupo participante lo completan el portugués Agrupamento de Escolas de Arouca de Portugal y el francés Lycée Alexandra David Neel, en Digne-Les-Bains.

Alonso recordó que el objetivo del programa es aprender e intercambiar iniciativas que ayuden a dar a conocer los geoparques europeos, enclaves donde territorio, entorno y sus gentes son los pilares.

En el caso burgalés, el proyecto del Geoparque de Las Loras -que desde hace una década impulsa la Asociación Argeol logrando el reconocimiento europeo en mayo-, ya se convirtió el pasado curso en parte del programa educativo de los alumnos del centro de Villadiego.

De hecho, si bien los directamente involucrados son aquéllos de entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato, «en muchas de las propuestas se ha implicado casi el 100% de los alumnos, al igual que la práctica totalidad del cuerpo docente». En la actualidad, los ‘deberes’ pasan por preparar una presentación para los invitados, «lo que involucra al profesor de Inglés»; el trazado de una ruta por el territorio con sus folletos y guías -implicando así a los profesores de Biología, Educación Física y de Tecnología», añade. «O la creación de una empresa que podría asentarse en la comarca, durante las clases de ‘Iniciativa Emprendedora’, «lo que hace habitual que unos y otros nos citemos cada semana».

El Centro de Interpretación de las Loras estará concluido antes de acabar el año

De forma paralela a la lista de actividades que los alumnos y profesores del instituto de Villadiego tienen ya sobre la mesa para los próximos seis meses -con la vista puesta en la próxima visita que en abril realizarán los equipos de Francia, Portugal, y Grecia realizarán a la comarca y el geoparque de Las Loras-, el Consistorio sigue trabajando para que el proyecto se complete con el Centro de Interpretación cuanto antes.

Como explicaba el alcalde de Villadiego, Ángel Carretón, las obras sí han tenido un pequeño retraso este verano, ·pero han retomado su ritmo, con lo que a principios de noviembre esperamos tener la estructura concluida, y de forma paralela un borrador del contenido que tendrá el edificio, ya que nos gustaría ponerlo a disposición de todos a comienzos del siguiente año», desea el responsable municipal.

Añade que para ello, mientras la empresa constructora ultima la obra del edificio -que compuesto por dos plantas tendrá la madera, la piedra y el cristal como principales elementos constructivos-, «los responsables de Argeol -coordinadores e impulsores desde hace más de una década del proyecto del Geoparque Europeo de las Loras-, ya están trazando el contenido museístico». En él se incluirán pantallas donde mostrar vídeos e imágenes, así como paneles con las características geológicas y poblacionales de esta comarca que comparten las provincias burgalesa y palentina.

Carretón recuerda que el coste del proyecto se acercará a los 300.000 euros, «al incluir también la compra del viejo edificio ahora en remodelación, de los que cerca de 250.000 se costean con los planes provinciales de la Diputación y una ayuda de 50.000 euros concedida por Sodebur de su línea de subvenciones destinadas a proyectos y actuaciones turísticas».