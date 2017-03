Hacienda da por hecho que Ricor no ingresará los 700.000 euros en 2017

Todo parece indicar que el Ayuntamiento de Aranda no ingresará en los presupuestos de este año los 700.000 euros que adeuda la empresa Toros Ricor pese al recurso presentado por la Plataforma por la Plaza de Toros. El concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, confirmó ayer a este periódico que «actualmente, y desde hace ya varios meses, tal y como se acordó en Junta de Portavoces, se solicitó al departamento jurídico del Ayuntamiento que se nos dijera cómo hay que solicitar y la situación actual a través de un informe, ya que en la última reclamación realizada hay una sentencia de hace un año que indica que la última vez se reclamaron mal por un tema en los plazos de notificaciones a causa de un retraso de correos». Y señaló que este departamento municipal «tiene mucha carga de trabajo» con reclamaciones judiciales como la que afecta a la depuradora, amén de recordar que «solo cuenta con una persona».

Dicho esto, el edil del Partido Popular puntualizó que «con esta situación y con las experiencias que tiene el Ayuntamiento con Toros Ricor, estamos convencidos de que no pagará al día siguiente de que reciba la notificación si la recoge, sino que tendremos que acabar casi seguro al 100% en la vía judicial para ver si nos paga», subraya.

Bajo esta perspectiva, el concejal entiende que la Corporación no ingresará este año los 700.000 euros. «No podemos meter en el presupuesto el supuesto ingreso porque también tendríamos que poner los gastos o inversiones acordes a esos ingresos, por lo general inversiones, que no se llegarían a realizar si no hay ingreso en caja».

En su argumentación, aseguró que el equipo de Gobierno ha intentado presentar un presupuesto «totalmente realista» que no incluye enajenaciones de terrenos, pero tampoco ninguna «deuda de dudoso cobro este año», de tal manear que «refleje la realidad de lo que se puede hacer durante este 2017».

«Cualquier inclusión de este tipo en el presupuesto significaría falsear unas cuentas municipales. Estaríamos poniendo supuestos ingresos que este año es muy probable que no se den y también una serie de inversiones vinculadas a esos ingresos que no se harían en 2017. Para mí esto es engañar a los ciudadanos y yo no estoy dispuesto a ello», zanjó.

En el caso de que una vez realizada la reclamación Toros Ricos pagase al día siguiente -algo que nunca ha sucedido ni con esta empresa ni con ninguna-, «estas cantidades pasarían a Remanentes para hacer inversiones, o bien en una segunda tanda a finales de este año 2017 o para inversiones en marzo de 2018».

«En todo caso, con este tema, y como ya he dicho varias veces en los medios de comunicación y en el pleno, estamos a la espera del informe jurídico correspondiente para iniciar el proceso de reclamación», subrayó sorprendido porque en este caso a la Plataforma «parece que le da igual que no haya informe jurídico».

Esta última declaración hace referencia al recurso que ha presentado el colectivo contra el archivo -del juzgado Número 2 de Aranda- de su denuncia por prevaricación administrativa contra los concejales que concedieron la licencia de obras de 2011 a la plaza de toros sin informe jurídico. El juez archivó la causa al entender que no hay indicio de delito, aunque habrá que ver si se reabre el proceso.