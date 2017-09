Hacienda prevé ejecutar el 90% del remanente de presupuestos

Consciente de la preocupación que tienen algunos grupos de la oposición ante la posibilidad de que los proyectos aprobados en remanentes se queden sobre la mesa por no ejecutarse antes del 31 de diciembre, el concejal responsable del área de Hacienda, Emilio Berzosa, hace un llamamiento a la calma. «Calculo que podremos ejecutar el 90% de los proyectos», asegura a este periódico, a sabiendas de que las alarmas saltaron con la Banca Pecho y con la noticia de que el Ayuntamiento no había realizado el pliego de bases técnicas, algo imprescindible para adjudicar la redacción del proyecto (incluyendo derribo, construcción y dirección de obra). «Llevamos requiriéndolo cuatro meses pero no ha llegado y no dará tiempo», reprocha Berzosa en clara alusión a una oficina de Obras que no termina de funcionar.

La respuesta no convence a los concejales de Renovación Arandina Progresista, que viendo el estado ruinoso del edificio, exigen celeridad. «Por muy mal que esté la oficina de Obras, tienen que sacar a contratación este año al menos el derribo», urge el portavoz, Eusebio Martín.

Porque mientras se debaten todas estas cuestiones, lo único que avanza es el deterioro de este viejo edificio declarado en ruina el pasado mes de mayo, que en el futuro pretende convertirse en una extensión de la Casa Consistorial con los departamentos económicos.

Con el fin de conocer la situación actual de la oficina de Obras que dirige el concejal Alfonso Sanz, Renovación Arandina Progresista (RAP) pedirá explicaciones en la comisión del lunes. «Lo que no puede ser es que las cosas no salgan. Tenemos en oferta pública de empleo unas plazas, pues habrá que sacarlas», apremia Martín, convencido de que si no se llega a todo otra opción es externalizar algunos proyectos.

En cuanto al dinero sobrante de los proyectos de remanentes que no puedan ejecutarse antes del 31 de diciembre, el grupo municipal localista aboga por consensuar una salida útil. «Podríamos derivar esas cantidades, previo acuerdo de pleno, a necesidades que realmente se puedan ejecutar», propone convencido de que «todavía hay margen de maniobra». «Hemos pedido una reunión con el concejal de Hacienda para analizar el estado actual de todos los proyectos y las diferentes opciones», añade.

A la espera de que el Partido Popular confirme qué proyectos saldrán de verdad adelante, el RAP muestra especial preocupación por el plan de empleo (700.000 euros) y por las partidas reservadas al arreglo de barrios, una de sus principales prioridades. También inquieta la situación de la Policía Local porque si bien se está tramitando la adquisición de dos vehículos (63.500 euros), siguen pendientes otras cuestiones como material (83.000 euros) o el proyecto de la nueva sede.

Mención aparte merece, en su opinión, el compromiso que en su día adquirió el Ayuntamiento con el Sonorama. «Lanzan como una gran medida el asfaltado del picón, cuando terminó el festival, cuando lleva meses planteado en los remanentes», reprocha sin olvidar el compromiso con la accesibilidad de algunas instalaciones deportivas. «No estamos dispuestos a que por sistema se negocien proyectos necesarios en remanentes, y al final se queden ahí».

Hay que recordar que, según lo aprobado, los 3.200.000 euros que formaban los últimos remanentes contemplaban además la adquisición del Ceas de la calle Agustina de Aragón (320.000 euros), el arreglo de la depuradora de La Calabaza (231.000 euros), la rehabilitación del edificio del Molino (130.000), la reforma de los bajos del Ayuntamiento (103.000) así como los vestuarios del parque de bomberos (121.000), rematar las obras del albergue (75.000) y reformar la Casa de Cultura (140.000 euros).

En Medio Ambiente, el Ayuntamiento se comprometió a invertir 110.000 euros en carriles bici y 65.000 en ahorro energético mientras que los 100.000 restantes se reservaban al pago de la sentencia de la depuradora en concepto de daños y perjuicios a El Ventorro.

El PP sacó la votación adelante con el apoyo de Ciudadanos, Renovación Arandina Progresista y UPyD. «El hecho de que salgan o no, lo tendremos en cuenta cuando empiecen las conversaciones de presupuestos», advierte el portavoz de Renovación Arandina Progresista, Eusebio Martín.