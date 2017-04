Cuando Francisco Bacigalupe localizó por casualidad las dos fotografías que ilustran este reportaje, se hizo con ellas sin darle mayor importancia al hallazgo. Pensó que habría más y que cualquier otro paisano de su Pradoluengo natal entrado en años o sus descendientes guardaría alguna copia en casa. Si no de qué las iba a tirar su vecino a la basura.

Estaba muy equivocado. Y aunque al principio pensó que eran dos imágenes completamente «normales» que carecían de valor, Bacigalupe decidió hacerse con ellas porque estaban a la vista. Bendita decisión. No sabía por aquel entonces que acababa de rescatar dos fotos únicas que muestran el ‘antes’ y el ‘después’ de la Casa Consistorial tras su reforma en 1930.

Ya se había olvidado de ellas hasta que un buen día, movido por la curiosidad, decidió entregárselas al historiadorJuanjo Martín. «Tenían hasta barro» y el paso del tiempo había dejado su huella sobre el papel, pero pudieron recuperar en buena medida la calidad de las imágenes después de escanearlas.

Casi desde el primer momento, Martín advirtió que las instantáneas «son interesantes para el arte contemporáneo provincial». En primer lugar, porque ambas se encontraban dentro de un mismo marco «con el único objetivo de ver las diferencias de las reformas que se llevaron a cabo en 1930».

El historiador pradoluenguino no tardó en descubrir que la primera foto se realizó en la década de los 20, mientras que la segunda data del mismo año de la inauguración. Los cambios son palpables y el nuevo diseño -«con un estilo a medio camino entre el eclecticismo y el neoclasicismo», precisa Martín- se ha mantenido intacto hasta nuestros días. También comprobó «varias curiosidades». La primera y más llamativa fue el lapsus histórico del autor y/o propietario de ambas estampas, ya que en el reverso de la más antigua escribió a lápiz que el Ayuntamiento se había construido en 1808. Sin embargo, Martín recuerda que «realmente no fue así, sino que se erigió en 1843, en plena época de auge de la industria textil bayetera de la localidad».

