Un incendio en Santa Olaja quema un pabellón de paja y un remolque

Un incendio destruyó ayer totalmente un pabellón destinado a almacenar paja así como un remolque esparcidor de paja, a las afueras de la localidad de Santa Olaja -en Valle de Mena-, sin que afortunadamente causara daños personales que lamentar, aunque sí materiales de cierta consideración.

Testigos presenciales explicaban que el fuego comenzó en torno al mediodía, acercándose a la zona una dotación formada por tres personas pertenecientes al parque de bomberos voluntarios de Valle de Mena, donde en torno a las 12,30 de la mañana se recibió el aviso de que estaba quemándose esta estructura a las afueras de la pequeña pedanía menesa, perteneciente a un vecino de la localidad.

Las labores de sofocado del fuego se alargaron a lo largo de varias horas, tras lo cual los voluntarios decidieron permanecer en el lugar hasta verlo completamente sofocado, y vigilar así que no se reavivara después. Suceso en el que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni tampoco animales, a pesar de que a escasos 20 metros del lugar de almacenamiento de paja, que quedó completamente calcinado, el dueño de éste tiene también un establo con vacas, las cuales no resultaron dañadas.

Si bien las causas que provocaron el fuego son ya objeto de investigación por parte de la Guardia Civil -una de cuyas dotaciones se acercó al lugar-, los indicios hacen pensar que la falta de lluvias y nieve -sobre todo de ésta última que habitualmente en fechas invernales cubre aún la zona-, pudieron facilitar que prendiera el incendio, al hallarse la hierba del entorno completamente seca.