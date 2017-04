Investigan la muerte por posible meningitis de una niña en Aranda

Tan solo tenía trece meses pero nada se pudo hacer por ella. Una infección que todavía no ha sido determinada acabó ayer en Aranda de Duero con la vida de una niña que apenas había cumplido un año. La menor ingresó por ayer por la mañana en el servicio de Urgencias del hospital Santos Reyes con un cuadro grave que al parecer había comenzado en forma de gastroenteritis el sábado. Se desconoce si la menor ingresó en los días previos.



Según fuentes cercanas al equipo médico que trató a la niña, todos los intentos por salvarla fueron infructuosos y aunque, tras estabilizarla, el pediatra fue con ella en la ambulancia que la iba a llevar a Burgos, la niña falleció en el camino. «Este tipo de infecciones ocurren pocas veces pero cuando pasa no se puede parar», explicaban ayer desde el centro hospitalario.



Tras el triste desenlace, el servicio de Epidemiología investiga ahora si puede haber sido víctima de meningitis B; una infección caracterizada por la inflamación de las meninges que en el 80% de los casos es causada por un virus y en el20% por una bacteria. Es una afección poco frecuente pero potencialmente letal. Progresa con mucha rapidez por lo que el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz resultan determinantes. «Por ahora hay que esperar a ver qué dicen los resultados y eso se sabrá a finales de la semana», advierten desde la Consejería de Sanidad donde hacen un llamamiento a la calma.



Aunque la niña estaba vacunada según establece el calendario del sistema público de salud español, no se sabe si contaba también con la vacuna contra la meningitis B; una vacuna privada (conocida bajo el nombre de Bexsero) cuyo acceso se ha convertido en toda una odisea para los padres ante la escasez de unidades. «El problema es que llegan con cuentagotas», explica el farmacéutico de la farmacia Berdugo, en la Avenida de Castilla, donde hay una lista de espera de treinta niños. «Nosotros damos el tratamiento completo para que luego no tengan problema», subraya consciente de que entre la primera dosis y la segunda no deberían pasar más de dos meses.



Tampoco ha trascendido el nombre de la guardería donde la niña compartía clase con una treintena de niños pero Sanidad confirma que se ha activado el protocolo habitual y facilitará antibióticos a las familias de esos niños. Hoy está planificada una reunión en el centro infantil que contará con la presencia de expertos sanitarios de Burgos.



Hay que remontarse al año 2003 para encontrar un caso de muerte de por infección de un menor en Aranda de Duero, en este caso por meningitis B. Fue en el año 2003, en este caso fue un bebé de 8 meses que estaba vacunado contra la meningitis de tipo C y que falleció durante el traslado desde su domicilio al hospital. Ese mismo año se registraban otros casos en la provicia, aunque no revistieron tanta gravedad.