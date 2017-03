No es la primera vez que el grupo municipal de Izquierda Unida en Miranda de Ebro pone sobre la mesa la «precaria situación del polideportivo». Las quejas y propuestas sobre su gestión por parte del equipo de Gobierno se han multiplicado desde que empezó la presente legislatura, pero los últimos datos sobre las instalaciones son tan abrumadores que la formación exige una comisión informativa especial que ayude a revertir, sobre todo, el progresivo descenso de socios en la última década: en torno a 5.500, algo más de la mitad.

También hay «dudas» sobre la nueva piscina climatizada que supondrá una inversión de cuatro millones de euros. Una «barbaridad» a juicio del portavoz de IU, Guillermo Ubieto, que no se acompaña de un estudio de costes porque los socialistas «no han querido». Lo que sí ha comprobado Ubieto, tomando como referencia equipamientos similares en otros municipios, es que pueden generar un gasto anual que rondaría los «150.000 euros», de ahí su temor a que el Ayuntamiento se encuentre con una «deuda millonaria».

Al igual que en anteriores ocasiones, Ubieto volvió a señalar que la piscina no solo «te estrangula los presupuestos», sino que además resulta ineficaz para atraer a nuevos socios, ya que el equipo de Gobierno no contempla intervenir en unas instalaciones que «llevan sin actualizarse un montón de años» y que se han quedado estancados en «hábitos deportivos de hace 15 o 20 años». Faltaría, por ejemplo, alguna pista de pádel porque «hay mucha gente que lo practica». Además, subraya que la carencia de calefacción en los pabellones ha dado lugar a numerosas quejas e incluso bajas en el peor de los casos.

«No es el momento (para la piscina)», recalca el portavoz de IU al recordar que el polideportivo cuenta con un déficit de 1,4 millones de euros que se sitúa próximo al 75%. Pero al margen de los números y de las necesidades, está convencido de que «el PSOE tiene que inaugurar una gran obra para la época de elecciones». Y no le cabe duda de que volverá a suceder lo mismo que con el Teatro Apolo, que «se inauguró, aunque no lo llamaron inauguración, el día que empezaba la campaña electoral» para anunciar un parón de tres meses después del estreno «porque no habían acabado las obras».

Si se convoca la comisión, Izquierda Unida planteará un plan de revitalización con inversiones «razonables» para que el polideportivo searentable «social y económicamente». Para ello, Ubieto defiende un plan fiscal con tarifas reducidas en las horas de menor afluencia y una rebaja del carné anual que ronde los «74 o 70 euros» en lugar de los 90 actuales. Al mismo tiempo, la formación apuesta por un plan municipal de deportes hasta ahora inexistente y la participación de vecinos y asociaciones para que presenten sus demandas.

Si el PSOE no accede a sentarse con el resto de grupos -en principio proclives a hablar del polideportivo-, Ubieto considera que se estará «legitimando el discurso del PP», que aboga por«externalizar servicios».