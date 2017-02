La Junta desea que «el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar los Presupuestos Generales»

La Junta ha mostrado su confianza en que el cierre de la central nuclear de Garoña «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y ha advertido que de ser así, pediría una «compensación» para la Comunidad. En declaraciones recogidas por Europa Press, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, subrayó que en las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «no se planteó esta posibilidad», aunque reconoció que la Junta «no ha podido contrastar» las informaciones periodísticas sobre la posible oferta del Gobierno al PNV de cerrar la planta a cambio de su apoyo a los Presupuestos. En cualquier caso, añadió que de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León, dada la importancia de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la Comunidad».



Asimismo, su compañero en el Gobierno regional y vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró que «el acuerdo sobre un presupuesto es más complicado que abrir o cerrar una central como Garoña.



Respondía así a dichas afirmaciones publicadas sobre la posibilidad de que el Gobierno central no autorice el permiso de reapertura de Garoña para contar con el respaldo del PNV a las cuentas estatales de 2017. Si bien confesó que sólo conoce lo publicado hoy en la prensa, «¿puede ser utilizado?, no lo sé». Y recordó que la Junta siempre ha mantenido la misma posición, «que es la continuidad de la nuclear por la generación de mil empleos en la zona noreste de Burgos (Valle de Tobalina y Las Merindades), siempre que sea segura», comentó, «y si es segura, hay que abrirla, porque es necesaria para el mix energético nacional».



Asimismo, desde el PP de Burgos, y ante similar cuestión de los periodistas sobre el posible acuerdo para lograr el apoyo vasco, su presidente César Rico respondió con un escueto: «No lo sé, yo no estoy en esa mesa negociadora»