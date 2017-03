La Junta diseña tres opciones para la Circunvalación Este-Sur

Dieciséis meses después de que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunciase en una visita a Aranda de Duero la intención de retomar el proyecto de la Circunvalación Este, la Administración regional ha presentado a los ayuntamientos de los municipios afectados su propuesta para unir las carreteras BU-925 y N-122 (futura A-11) y completar el tramo que desde octubre de 2010 une la antigua N-I con la carretera de Salas de los Infantes (BU-925) y la de Sinovas (BU-910).

Según el anteproyecto, el trazado propuesto por la Consejería de Fomento partiría en la rotonda donde termina la primera fase y continuaría en dirección Norte-Sur hasta conectar con la N-122 en Fresnillo de las Dueñas y llegar a la línea ferroviaria Valladolid-Ariza, a la altura de la ermita del Santo Cristo del Priorato.

A partir de ese punto, la Consejería plantea dos alternativas: seguir en línea recta dirección sur enlazando con la A-11 -pudiendo optar en sentido Soria o en sentido Valladolid para llegar a la variante de Aranda- o introducir un cambio de 120 grados dirección suroeste para llegar también a la A-11 aunque unos kilómetros más al oeste, en el término municipal de Fuentespina, donde se encuentra el nudo que une esa vía con la A-1.

Así lo explicó ayer el concejal socialista, Ildefonso Sanz, sorprendido y molesto porque el equipo de Gobierno de Aranda recibió la documentación hace un mes y todavía no se lo ha pasado a los grupos de la oposición. «Nos hemos enterado por otro Ayuntamiento. No se entiende», reprochó a la alcaldesa, Raquel González.

En su opinión, el planteamiento de la Junta de Castilla y León no beneficiará a los arandinos. «Más bien perjudicará», advirtió convencido de que alejar la ronda del casco urbano es un error. «Esa circunvalación no facilitaría nada a ningún ciudadano de Aranda ni a los que quieran venir a la ciudad. Solo sería opción a los camiones que llegan con madera de la Sierra de la Demanda, pero nos consta que incluso ahora desde Costaján tiran donde quieren a través del desvío», señalaba el edil, quien dejó caer otra cuestión: el precio. «La opción de la Junta conlleva un sobrecoste al romper el camino de la Colonia, atravesar el monte de La Calabaza, el canal y la vía tren», afirmó.

Para el PSOE hay cuatro opciones que serían más factibles y ventajosas. Las dos primeras comenzarían en la misma rotonda de la primera fase (la que une la BU-950 con la BU-925, de Salas), en dirección suroeste, hasta una de las rotondas de la N-122 o la que se encuentra al final de la Avenida Luis Mateos o incluso la que se pretende construir para el nuevo hospital, frente al club ADC Michelin.

Las otras dos alternativas conectarían con cualquiera de estas dos rotondas de la N-122, pero no comenzaría donde finaliza la ronda, sino más cerca del casco urbano, en una nueva rotonda que se habilitaría a la altura del instituto Sandoval y Rojas. «Ya que la Junta está dispuesta a construir dos puentes sobre el Arandilla y el Duero, queremos que la inversión sirva para beneficiar a los ciudadanos», explicó a sabiendas de que con el planteamiento de la Consejería, quienes van de Santa Catalina al polígono no utilizarán esta vía porque supondría «desviarse unos kilómetros para ir a la rotonda, llegar hasta Fresnillo y, desde allí volver hacia Aranda». «Es una locura», insistió.

Aunque en su última visita el consejero de Fomento no dio cifras, el presupuesto rondará los 12 millones de euros, una cifra mayor que los 8,64 destinados al primer tramo por la obligada construcción de dos puentes sobre los ríos Arandilla y Duero.

No es la primera vez que se licita. Este mismo proceso se llevó a cabo en el año 2010 con el objetivo de que pudiese estar operativa en 2015, pero la constructora a la que se le adjudicó el estudio informativo entró en concurso de acreedores. En el retraso posterior la crisis hizo el resto.