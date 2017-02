Las aguas bajan revueltas en Rublacedo de Arriba y el Gobierno regional lo sabe. Los vecinos, organizados en plataforma desde hace poco más de 15 días, cargan contra la gestión de la autoridad pedánea y municipal (Rublacedo de Abajo) por múltiples motivos. La semana pasada dirigieron un escrito al presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, para exponer su situación. Éste les remitió «automáticamente» al delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, predispuesto a facilitar la «intermediación y el diálogo» entre ambas partes.

El propio delegado confirmaba ayer a este periódico que se reunirá mañana con los vecinos y la alcaldesa de Rublacedo de Abajo, Marta Ruiz. Tal es la tensión que se palpa en el ambiente que lo hará «por separado» para conocer sus respectivas versiones. La plataforma Salvemos Rublacedo de Arriba prefiere evitar el encontronazo con la regidora. Antes lo buscaban, pero «ya no estamos en disposición de hablar frente a frente», asegura su portavoz, VíctorManuel Gómez.

Junto a él, otras dos integrantes de la plataforma que prefieren mantenerse en el anonimato por «miedo» señalan que hace no mucho «sí que estábamos dispuestos a reunirnos para que se escuchen las dos partes». Lo propuso en su día el grupo provincial de Imagina Burgos: un encuentro cara a cara bajo su arbitraje y el de Ciudadanos, formación a la que pertenecen tanto Ruiz como su marido, el alcalde pedáneo de Rublacedo de Arriba.

Gómez considera que «es hora de que los políticos se mojen de una vez». Sobre el papel que ha desempeñado C’s en este conflicto, valora su deseo de abrir cauces de «negociación y diálogo». Sin embargo, cree que «está reaccionando demasiado tarde».

La fuente del conflicto

La instalación de una planta de envasado de agua es la piedra angular de las polémicas que giran en torno a Rublacedo de Abajo. «El pueblo quiere la fábrica, que eso quede claro», advierte el portavoz de la plataforma. Lo que les chirría es el procedimiento que se ha llevado a cabo «desde la apertura del expediente de la fábrica en 2007», año en que Ruiz y su marido «llegaron al pueblo».

Los vecinos sostienen que ambos tenían «intereses creados» de antemano y toman varias fechas como referencia. Por ejemplo, cuando salió elegida alcaldesa en 2011 y «automáticamente el expediente entró en la Junta».

La gota que colmó el vaso, tal y como ya manifestaron durante el acto de constitución de la plataforma, fue la moción de censura contra el anterior alcalde pedáneo «porque había presentado alegaciones». Según su versión, Ruiz se encargó en ese momento de «desempadronar a siete habitantes» para aupar a su marido «al tener mayoría absoluta» y «seguir con el trámite».

Lo que la plataforma exige, visto que no hay vuelta atrás «salvo que vayamos por la vía judicial» -tampoco lo descartan-, es una negociación de igual a igual con los propietarios de la planta para que «concedan ayudas al pueblo». No solo porque «se van a enriquecer», también como contraprestación a la expropiación «forzosa» de un terreno municipal en favor de «un particular privado».

La embotelladora es la punta del iceberg. Los vecinos también denuncian que «al día siguiente» de su nombramiento el regidor pedáneo «cambió las cerraduras de los locales municipales» y desde entonces impide el acceso a cualquiera de estas dependencias, inclusive la sede de la asociación cultural del pueblo. Lo mismo les ocurrió a unos cazadores que tenían una vivienda alquilada y a los que «ha dejado en la calle» porque «quiere adueñarse del coto».

Gómez precisa que Ruiz tiene ahora tres frentes judiciales abiertos: dos denuncias de los vecinos y de los cazadores por estos cierres y otra por los desempadronamientos.

Concentración «pacífica» a orillas del Zorita

La Subdelegación del Gobierno autorizó ayer una concentración «pacífica» que tendrá lugar este sábado en el manantial del Zorita. «Va a ser un punto de inicio», manifiesta el portavoz de la plataforma vecinal, que realizará una pegada de carteles y la lectura de un manifiesto en presencia -al menos eso espera- de habitantes de «los pueblos de alrededor». Además, advierte el riesgo de que el río «desaparezca» por una mala praxis medioambiental unida a la «sequía».

Por otro lado, el colectivo está desarrollando una recogida de firmas presencial -aseguran tener «más de 1.000»-y on line a través de la plataforma Change.org, donde ya cuentan con el apoyo de 265 internautas.