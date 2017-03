Faltaba poco para concluir la vista y Mauricia Ibáñez se tuvo que ausentar de la sala para tomar el aire. Entretanto, los medios esperaban en los aledaños del Palacio de Justicia su testimonio. Salió, como marca el protocolo, por la puerta principal 20 minutos después en compañía de su abogado, que alertó en varias ocasiones del «cansancio» de su clienta por la presión mediática a la que se ha visto sometida desde el nacimiento de sus mellizos.

No obstante, Mauricia respondió a las preguntas relativas a la vista y también habló de Gabriel y María de la Cruz, sus dos bebés que ayer cumplían un mes de vida y cuya tutela todavía está en el aire a falta de lo que decidan los Servicios Sociales.

Aunque no se mostró sorprendida -al menos en apariencia- de la presencia de periodistas deseosos de charlar con ella, señaló que durante todo este tiempo «jamás hubiera pensado nada de esto». Es más, aseguró que ha permanecido totalmente ajena a las informaciones que se han publicado sobre su polémica decisión de ser madre a los 64 años de edad después de perder la custodia de su primogénita.

Este periódico acompañó a Mauricia desde la Audiencia Provincial hasta el Arco de Santa María con el objetivo de realizar una entrevista improvisada sobre la marcha. Lejos de perder la paciencia, atendió con amabilidad cada una de las cuestiones planteadas por los medios pese a reflejar cierto hastío por tanto revuelo. En este breve pero intenso recorrido, varios viandantes la reconocieron e incluso una señora no dudó en felicitarla por su valentía.

Pregunta.- ¿Tiene pensado volver a Palacios de la Sierra y fijar allí su residencia?

Respuesta.- Me gustaría ir al pueblo, pero de momento nos quedaremos en Burgos por aquello de que son dos.

P.- ¿Cómo se va a apañar cuando salga del hospital?

R.- Necesito ayuda de una persona que venga de día y posiblemente otra de noche. Tendrá que ser así. A pesar de la edad pienso que sí puedo y con ayuda de otras personas que estén capacitadas también podremos sacar a los niños adelante.

P.- ¿Cuándo tuvo el deseo de ser madre?

R.- A raíz de aquella señora mayor, Carmen Bousada de Lara, que con 67 años tuvo a los niños. Esa señora falleció, pero no quiere decir que yo tomara la decisión por eso, sino que lo vi como una especie de acicate, algo bueno.

P.- ¿Le advirtieron de que corría riesgos por su avanzada edad?

R.- Los riesgos pueden estar ahí, pero si piensas en eso no haces nada, no tomas la decisión, y la decisión es única y exclusivamente tuya, nada más.

P.- ¿Y cuándo ya no esté?

R.- Voy a estar. No pienso en eso, pienso en ellos, en que han nacido y que es lo más grande. Es muy grande que hayan nacido porque pensé que quizá podría haber tenido alguna dificultad.

P.- ¿Qué le ha dicho la gente?Habrá escuchado de todo...

R.- He pasado de todo eso. En un país como este, en el que parece que nos gusta meternos en la vida de los demás, no te extraña tampoco. En principio ha podido ser, ahora queda la tarea de sacar adelante a los niños.

P.- ¿Qué le diría a todas esas personas que le han tachado de egoísta?

R.- No ha habido nada de egoísmo por mi parte. No es cosa de decir que me han quitado a mi niña y ahora tengo dos. Francamente, les diría que no vale la pena decir eso. Es difícil para una persona mayor tomar esta decisión

P.- Si consigue que su hija Blanca regrese a España, ¿confía en recuperar su custodia o se conforma que con viva con familiares cercanos?

R.- Yo quisiera tener la tutela y que desapareciera el desamparo, que nunca lo hubo y fue nefasto.

P.- ¿Niega por lo tanto las acusaciones de negligencia en la vestimenta o la higiene que se incluyeron en los informes de los Servicios Sociales?

R.- Es totalmente absurdo, pero en algo se tienen que basar.