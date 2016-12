«La tauromaquia es un juguete en manos de los políticos»

Antonio Bañuelos es un hombre de campo y de ciudad. El hombre que hace 22 años decidió poner en marcha, un 31 de diciembre, la primera ganadería de toros de lidia con sello burgalés, celebra ahora el cierre de un año «casi de diez», desde el lugar en el que comenzó este fructífero sueño: la finca ‘La Cabañuela’, en la localidad burgalesa de Hontomín.

El ganadero hace balance de una temporada en la que «los toros del frío» han estado en los carteles de algunas de las plazas más importantes del Norte del país, y en la que hay una en la que se ha brillado más que nunca: en la plaza madre de los toreros, Las Ventas. Ilusionado por lo que viene, dedica las horas previas a la Nochebuena a examinar «a la cantera» de toros de lidia con los que espera cosechar éxitos como el que le anunciaron hace apenas unas semanas.

La nominación de su ganadería a los Premios Foro Juventud Taurina en el apartado ‘Mejor ganadería’. Algo así como los ‘Goya’, del mundo del toro. Bañuelos es la única ganadería castellano y leonesa nominada a los Premios Foro Juventud Taurina en el apartado a mejor ganadería.

Pregunta.- ¿Irán a por todas?

Respuesta.- Por supuesto. Destaca que la nominación «es muy importante ya que quien organiza el premio es el movimiento más activo que hay ahora mismo en España de promoción de la fiesta nacional y con gente muy joven». Miles de expertos que hacen un seguimiento del mundo del toro no solo en España sino en Francia y en América, por lo que ser nominados por este foro «es un privilegio, y más para una ganadería como la nuestra que está nominada al lado de las principales ganaderías. Ya estuvimos nominados en 2014 y este año nos hace especial ilusión».

Comparte esta vez ‘cartel’ con las grandes del mundo del toro como Adolfo Martín, Alcurrucén, Núñez del Cuvillo, Victorino Martín y Victoriano del Río.

P.- ¿Espera recoger el premio?

R.- Sabemos que es difícil por la competencia y por la buena temporada que han hecho todas las ganaderías nominadas. Ganaderías con 30 corridas al año y que nos sacan mucha ventaja en esto...El hecho de estar en la final ya es un premio porque denota que hay muchas personas que han valorado nuestra regularidad. Ha habido esta temporada una tarde muy importante en Las Ventas que abrió la Puerta Grande el sevillano Javier Jiménez.

Una tarde muy importante en la que pudieron haber salido los tres toreros a hombros con toros excepcionales que embistieron con calidad. Tal fue el momento, que la crítica la ha definido como la mejor corrida del año en Las Ventas por lo que ya se nos ha otorgado el premio al Mejor Toro de Las Ventas 2016 la Asociación de Abonados de Madrid. Una tarde importante a la que se unen otras donde hemos estado bien pese a que la repercusión mediática sea menor.

P.- ¿De qué plazas tiene buen recuerdo?

R.- Este año y pese a la dureza de este oficio que es tan ingrato, de casi todas. 2016 ha sido un año de toros para recordar y hemos estado presentes en plazas con nombre propio como las de Burgos, Talavera de la Reina (Toledo), Guadalajara, Palencia y otras de Valencia, además de en muchas plazas del sur de Francia donde nos llaman desde hace décadas. En Francia hay una afición inmensa y de calidad.

P.- Ahora es cuando se cierran los contratos del próximo año ¿Qué retos tiene para el próximo año?

R.- Tenemos ochenta toros ya de salida y buscamos repetir donde ya hemos estado. Ser contratado por plazas nuevas también es importante pero ahora prácticamente entre España y Francia tengo colocada toda la camada. Ahora lo que queremos es lo que siempre hemos querido: estar donde estamos y no dejar de estar.

P.- Han pasado ya 22 años desde que se lanzó al complicado mundo de la cría del toro de lidia. ¿Cómo ha sido este tiempo?

R.- Mirar hacia atrás da mucho vértigo por todo lo que ha pasado. Han ocurrido instantes únicos porque hemos tenido momentos de éxito muy importante con nominaciones a la mejor ganadería en Francia o la disposición de azulejos en plazas de primera como la de Zaragoza. Pero se han dado dificultades, porque hemos de saber que los toros son como los hijos; todos nacen de los mismos padres pero unos brillan más que otros...

P.- Hablando de padres y de hijos. Hace apenas unos días la viuda de Victor Barrio apeló en un homenaje a su marido a que sean los jóvenes los que decidan si quieren ser taurinos o no en libertad. En un momento en el que parece que que a uno le gusten los toros es casi un delito, ¿qué opina de todo esto?

R.- Creo que es un tema totalmente politizado y que ha existido desde la Edad Media cuando los reyes y los obispos prohibían la fiesta según conveniera. La tauromaquia es un juguete en manos de los políticos y unas veces lo utilizan como un gesto de ‘antiespañolismo’ o como una falsa protección de los animales. Lo que pasa es que nunca se ha explicado que el toro de lidia es un animal único que se le cuida en unas condiciones únicas en el campo para desarrollar una prueba en una plaza de toros. Un animal que vive en un hábitat en unas condiciones sanitarias únicas, y que gracias a él en España hay una dehesa que si no fuera por los toros no existiría. Eso sin hablar de los miles de puestos de trabajo que genera y el hecho de que sea el segundo recaudador de IVA en el país. La gente joven debería conocer lo que hay detrás para que sean ellos quienes decidan si quieren ir o no a los toros.

P.- ¿Qué le parece que el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Vitoria haya ratificado hace apenas dos días que la ciudad no tenga feria taurina en 2017?

R.- El Ayuntamiento de Vitoria ha hecho lo imposible para presentar un pliego al que nadie pudiera presentarse. Y eso ya de por sí es grave, aunque más lo es que no haya querido recibir a empresarios que se prestaron a hacerse cargo de la plaza. Están actuando de forma irregular porque las condiciones que han puesto son extremas.

P.- ¿Es una plaza en la que se han toreado Bañuelos?

R.- Sí. Estuvimos cuando la plaza acababa de remodelarse y cuando estaba aún llena. Pronto la gente que iba en el desfile optó por quedarse fuera de la plaza al haberse politizado el asunto. Parecía que los que entraban eran de un color y los que no lo hacían lo eran de otro. Es como hacer tribus, y por eso ahora se ha hecho lo imposible para que no haya toros en 2017. Lo que está claro es que no hay rigor alguno porque ya no sabemos a qué atenernos con estos caprichos políticos que vienen de aquellos que hacen consultas al pueblo y prohibiciones arbitrarias.

P.- Es un momento de incertidumbre para quienes vivís del mundo del toro de lidia..

R.- La incertidumbre llega a que como ganadero yo me lleve el reglamento a cada comunidad porque no hay uniformidad alguna. Todo es variable aunque yo creo que todo esto será pasajero. Las cosas van quedando claras a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que hay que seguir lo que dice el Parlamento que declara a la fiesta nacional un bien cultural y patrimonial.

Esa ley es superior a lo que cualquier parlamento regional pueda decir. Es el Ministerio de Cultura quien debe promover al mundo del toro como lo hace con el mundo del cine o el teatro.

P.- ¿Es fácil lidiar en Castilla y León a lo que a legislación se refiere?

R.- Sí porque el parlamento está dirigido por un partido que apoya a la fiesta. Si cambiara el color del parlamento regional no sé si por diferenciarse del anterior dirían que no quieren toros por eso de diferenciarse del otro partido. Es así de absurdo porque disfrazan lo que hacemos de un animalismo incierto y donde no se valora la vida del animal ni lo que hacemos en el sector.