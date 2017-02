Llaman a declarar como investigados a la Junta de Gobierno de 2011

Un día después de que el gerente del hospital Santos Reyes mantuviera una reunión con sus homólogos de Burgos y Miranda, para garantizar una mejor coordinación entre los centros hospitalarios, el procurador socialista, Luis Briones, exige la comparecencia ante las Cortes del Consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. «Queremos que explique cómo es posible que el Hospital Universitario de Burgos rechace pacientes de Aranda cuando es el hospital de referencia», afirma indignado porque ha habido dos casos muy graves.

«Esas personas podían haber fallecido», denuncia. Según admitió el propio gerente del hospital burgalés en la comisión de investigación de la que forma parte el procurador socialista, el pasado martes «en ningún momento» hubo saturación en su hospital. «Nos dijo que no se abrió la séptima planta porque no fue necesario. ¿Cómo casa esa declaración con el hecho de rechazar a los pacientes de Aranda de Duero?», recrimina con la esperanza de que el consejero de Sanidad «no haga oídos sordos».

Por ello, el procurador socialista pide que se depuren responsabilidades tras este «absoluto despropósito». Su preocupación se extiende a la saturación del hospital Santos Reyes. «Cirugías suspendidas por falta de camas, listas de espera, ubicaciones de enfermos en plantas en las que no deben estar, especialidades que no tienen urgencias; es un drama».

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Los siete concejales que en 2011 aprobaron con todos los informes técnicos en contra, la licencia de obras para que la plaza de toros ampliara las dimensiones del ruedo y cumpliera la normativa, deberán declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los denunciados son la alcaldesa Raquel González, los todavía concejales del Partido Popular, Azucena Esteban y Emilio Berzosa; la concejal de Ciudadanos (entonces Partido Regionalista), Elia Salinero, y los ya ex concejales, Javier Rojas y Ángel Calvo (PP) y José Ignacio Díez Arranz (Prcal). Además se pide la asistencia, también como investigado, del arquitecto municipal, Raúl de Frutos.

Todos ellos deberán comparecer en el juzgado el próximo día 27 de febrero a partir de las 9.30 horas. Se libra el popular Máximo López, quien no asistió por encontrarse en Madrid de viaje.

Plataforma

Todo parte de una querella (vía penal) que interpone la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros con el apoyo de las formaciones políticas de Sí se Puede y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a raíz de la sentencia judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmaba la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió a Toros Ricor S.L., en 2011, para ampliar las dimensiones del ruedo.

El auto no sólo desestimaba los recursos que habían presentado la empresa y el Consistorio, también dejaba entrever que las cosas no se habían hecho bien. Al juez le llamaban «poderosamente la atención» coincidencias como que la Junta de Gobierno adoptase la decisión sólo 2 días después de que la empresa hubiese presentado el proyecto; Y cuestiones como que no se requiriera el visado del Colegio de Arquitectos, admitiéndose el proyecto a pesar de haber informes jurídicos en los que el entonces secretario municipal y la letrada de obras recomendaban la demolición de la construcción al haberse demorado «por largo tiempo» las diferentes modificaciones exigidas.

El tribunal adopta ahora esta medida, según adelantó ayer la Cope, tras haber escuchado cómo los técnicos se reafirmaban en sus informes contrarios. En el periplo judicial, recordar que se trata de un hecho acaecido en 2011 y sobre el que todavía falta el contencioso que emprendió la plataforma ciudadana contra los cuatro concejales (Raquel González, Azucena Esteban, Marian Marín y Alfonso Sanz) que otorgaron la licencia definitiva a la plaza de toros en 2014, también con informes en contra.