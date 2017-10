Cuando Rufo (81 años) no se presentó a la hora de comer, sus hermanos pensaron que probablemente se hubiese quedado en Lerma. Ya de madrugada, al ver que no regresaba, dieron la voz de alarma y la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda que se prolongó durante todo el día de ayer hasta que fue localizado sobre las 18.15 horas en una albergue de Burgos.

Los temores de sus familiares, también octogenarios, sobre un posible accidente o problema de salud comenzaron a disiparse cuando la Benemérita tuvo constancia de que el anciano, vecino de Tordueles, había sacado dinero en un cajero automático de la villa ducal. Aún con todo, las patrullas policiales -incluyendo un helicóptero de la base de Agoncillo (La Rioja)-, Protección Civil y el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM) se mantuvieron en alerta, peinando el entorno desde Quintanilla del Agua y Tordueles hasta Lerma por si las moscas.

El problema, según apuntaba el presidente de GREM, Álvaro Martínez, era que Rufo «conoce la zona palmo a palmo». No es para menos. A pesar de su edad, sigue dedicándose al pastoreo, ya que tanto él como sus hermanos gestionan una explotación ganadera de 2.500 ovejas, así como cabras y cerdos. Su localización, en caso de encontrarse por esos lares, se antojaba «difícil», pues tal y como le confirmaron, «conoce hasta cualquier pequeña cueva por si hay tormenta».

A pesar de su preocupación, no les quedó más remedio a los hermanos de Rufo que seguir con sus quehaceres diarios en la explotación. No obstante, la confirmación de que disponía de efectivo invitaba al optimismo, amén de ampliar el radio de búsqueda por toda la provincia y la capital. No en vano, los efectivos movilizados en la comarca del Arlanza no podían abandonar el terreno, ya que el desaparecido llevaba toda la noche sin dar señales de vida y el frío, en caso de dormir o deambular al raso, no auguraba un final feliz.

Afortunadamente sí lo hubo y el anciano fue localizado sano y salvo después de que el empleado de un albergue de Burgos contactase con la Guardia Civil para informar de la presencia de un cliente cuyas características físicas se correspondían con las del hombre cuya fotografía recorría, desde hacía varias horas, las redes sociales.

Una vez confirmada su aparición, los agentes se entrevistaron con Rufo para saber los motivos de su ausencia durante tantas horas. A falta de esclarecer cómo se trasladó hasta la capital, se sabe que recorrió a pie los más de 10 kilómetros que separan su pueblo de Lerma. Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este periódico aseguraban que los primeros indicios apuntan a que «viajó en autobús». Al margen de sus motivos y de su medio de transporte, las mismas fuentes remarcaron que el hombre se encuentra «totalmente cuerdo»y «sabe lo que se hace».